В Астане появится база данных ДНК населения РК

В Астане появится лаборатория по диагностике ДНК в области медицинской генной инженерии, также база данных может быть применена для общественной безопасности, борьбы с преступностью, в судебной экспертизе, для выявления и предотвращения болезней, сообщает пресс-служба акимата Астаны.

Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании заключен между управляющей компанией специальной экономической зоны "Астана-Технополис" и компанией Microread Казахстан на Форуме мэров городов стран Шелкового пути Global Silk Road.

Китайская головная компания Microread была основана в 2007 году и специализируется на разработке технологии генетического анализа в области медицины, при помощи которой можно обнаружить генетические заболевания у новорожденных, а также раковые опухоли.