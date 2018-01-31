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В Астане приостановят подачу воды, электричества и тепла

31.01.2018 18:26   1273   0

31 января и 1 февраля в некоторых районах столицы отключат на время воду и тепло, сообщает городской центр мониторинга и оперативного реагирования.

В связи с планово-ремонтными работами будет прекращена подача питьевой воды с 22:00 31 января до 10:00 1 февраля по следующим адресам:- ул. Нажимеденова, 10, 10/1, 10/2.

С 10 до 20 часов 1 февраля произойдет отключение следующих потребителей: ул. Сейфуллина, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20, 22, 24, 26/1; пр. Женис, 17а, 17б, 17в, 19, 21, 23, 25; ул. Пионерская, 47; ул. Сейфуллина, 11/1, 11/2, 13, 15, 26; ул. Сейфуллина, 28, Городская поликлиника, №1; ул. Сейфуллина, 30; ГУ «Управление жилья»; пр. Сарыарка, 30/1; ул. Омарова, 53а.

В свою очередь, АО «Астана-РЭК» прекратит подачу электрической энергии 1 февраля по следующим адресам:

С 09:00 до 13:00 будет прекращена подача энергии на: ул. Тамшалы; пер. Белякова; ул. Герцена; ул. Атакент; ул. Окжетпес; пер. Оялы.

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С 14:00 до 18:00 - на: ул. Байсеитовой, 7-33, 51-57; ул. Баркытбел, 28 (ст. ул. Дзержинского).

С 09:00 до 18:00 - на: пр. Богенбай батыра, д.32, 32/1, 34; ул. Жангельдина, д.3; пр. Женис, д.35.

С 14:00 до 16:00 - на: ул. Шарын; ул. Кунсуат; пер. 140, д.4.

с 15:00 до 17:00 отключат электричество на: ул. Женис, д. 70, 72; ул. Есенберлина, 20/1.

В Алматы могут запретить устанавливать шлагбаумы без охранника

с 09:00 до 17:00 - на ул. Сауран, 12/1.

АО «Астана-Теплотранзит» 1 февраля с 14 до 17 часов приостановит подачу ГВС и системы отопления по адресам: ул. Бейсекова, 15/8, 24/1, 24/2; ул. Конституции, 1,3; ул. Мухамеджанова, 8; ул. Стадионная, 8.

  • Источник:
  • Городской центр мониторинга и оперативного реагирования
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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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