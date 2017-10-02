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В Астане прошла отчетная встреча ректора Казахской национальной консерватории имени Курмангазы

02.10.2017 09:03   679   0

В Астане прошла отчетная встреча ректора Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Жании Аубакировой. Гостями были знаменитые деятели культуры, депутаты, а также просто поклонники классической музыки.

Мероприятие было посвящено итогам работы за год.

«В прошлом году мы также организовывали отчетную встречу в Алматы. Тогда я рассказывала гостям о проделанной работе, о различных консультациях по продвижению вуза. И потом я поняла, что нужно менять формат встречи. И сегодня мы собрались здесь, в Астане», - рассказывает Жания Аубакирова.

На отчетной встрече присутствовали руководители национальных компаний, депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, ректоры вузов страны, профессоры и студенты Назарбаев университета и общественные деятели.

Ректор консерватории рассказала гостям о процессе обучения творческой молодежи и о сложностях, с которыми сталкивается педагогический состав. Помимо этого, был продемонстрирован документальный фильм о фортепианном искусстве и артистической деятельности Жании Аубакировой.

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«Поскольку наша роль скорее просветительская, я решила рассказать зрителям о классической музыке, об успехах консерватории за последний год. При этом уже давно представители Назарбаев университета предлагали провести в их стенах встречу со студентами и преподавателями. И мы решили это все объединить», - говорит ректор консерватории.

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Помимо всего прочего, гостям встречи были продемонстрированы фрагменты самых ярких моментов с выступления студентов Казахской национальной консерватории на гала-концертах в рамках международной выставки «ЭКСПО-2017», в ходе которых оркестр консерватории сыграл популярные хиты и саундтреки к культовым кинолентам.

Стоит отметить, что данная встреча прошла во исполнение поручения главы государства Нурсултана Назарбаева «О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений».

Организаторами выступили Казахская национальная консерватория имени Курмангазы и Назарбаев университет при поддержке Фонда развития социальных проектов «Samruk – Kazyna Trust».

 

 

 

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