В Астане установят 26 подземных мусорных контейнеров

В Астане определены места для установки подземных мусорных контейнеров. Заглубленные емкости для сбора твердых бытовых отходов будут устанавливать в трех районах: Байконур, Сарыарка и Алматы, передает официальный сайт столичного акимата.

По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны, всего в трех районах появятся 26 контейнеров нового типа: Байконур – 14 контейнеров, Сарыарка – 10, в районе Алматы установлены 2 контейнера.

«В связи с плотностью жилых застроек, узкой проезжей частью и сложностью в вывозе мусора габаритной спецтехникой 12 контейнерных площадок в трех городских районах определены местом для установки заглубленных контейнеров. Монтаж первых пяти контейнеров завершился по адресу проспект Абылайхана, 25 и на улице Пушкина, 15, в настоящее время там ведутся работы по благоустройству участка», – говорится в официальном сообщении.

Отметим, что емкость подземных мусорных контейнеров объемом 3 и 5 кубических метров производства Финляндии с технологией подземного сбора и хранения твердых бытовых отходов.

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В акимате подчеркнули, что один контейнер емкостью 3 кубических метра заменяет 3 обычных, привычных нам контейнера. Большая часть мусора находится под землей. Это позволяет экономить в 4-5 раз больше дворового пространства. Кроме того, подобный контейнер ограничивает размножение бактерий и уменьшает распространение неприятных запахов из-за низкой температуры, так как большая часть самого контейнера находится под землей.

Фото: Astana.gov.kz