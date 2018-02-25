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Название нового района утвердили в Астане

25.02.2018 13:35   920   0

Ономастическая комиссия утвердила название нового, четвертого района столицы – Байконур. Ожидается, что район будет занимать более 18 тысяч гектаров с населением 211 тысяч человек. 

Как сообщалось ранее, депутаты маслихата Астаны на публичных слушаниях поддержали название нового района столицы. Республиканская ономастическая комиссия не изменила решение городской комиссии и направила в акимат свой протокол заседания. Об этом сообщил секретарь маслихата Астаны Жанат Нурпеисов на заседании городского общественного совета.

Одним из вопросов, рассматриваемых на совете, было разграничение границ города. С ним ознакомил руководитель управления архитектуры и градостроительства Бактыбай Тайталиев. «За последние 5 лет население Астаны увеличилось на 35%, с 645 тысяч человек до 1 миллиона 10 тысяч человек. В прошлом году к территории города добавилось более 8 тысяч гектаров земли. Это территория озера Майбалык, пантеон. С целью решения вопросов строительства новых школ, детских садов, поликлиник, инженерной инфраструктуры возникла необходимость в открытии 4-го района»,- рассказал он.

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По его словам, новый район будет граничить с восточной стороны с Алматинским районом, с запада и юга с Сарыаркинским районом, а вдоль Ишима с Есильским районом. Если общая площадь города составляет 79 тысяч 733 гектара, то новый район занимает 18 тысяч 129 гектаров. Там будет проживать 211 тысяч человек.

Также на заседании общественного совета рассматривался проект Комплексного плана оздоровления окружающей среды на 2018-2020 годы. Проект подготовлен Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования совместно с Ассоциацией экологических организаций Казахстана. Руководитель ассоциации Айгуль Соловьева ответила на вопросы членов общественного совета.

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Согласно этому проекту, жилой район «Промышленный» планируется подключить к централизованной системе отопления от ТЭЦ-2. По словам г-жи Соловьевой, пока нет возможности подключить всех жителей этого района к централизованному отоплению. К центральному отоплению будет подключен только один автономный котел. Тогда и выбросы отходов в окружающую среду намного уменьшатся.

К примеру, по словам заведующей лабораторией АО «Астана Энергия» Натальи Мухиной, количество выбросов уменьшится на 17 тонн. Кроме того на заседании рассматривались такие вопросы, как: экология в городе, проведение газа в столицу. Несколько лет назад ряд объектов Астаны начали обогреваться сжиженным газом. В будущем планируется протянуть газопровод с природным газом из Кызылорды через Караганду.  Для внедрения проекта комплексного плана оздоровления окружающей среды на 2018-2020 годы будут привлечены инвесторы. Общественный совет утвердил проект.

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