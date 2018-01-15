В Астане вновь отменены занятия для школьников

15 января в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов первой смены отменяются, передает пресс-служба управления образования Астаны.

Также из-за мороза отменены занятия в двух районах Восточно-Казахстанской области и городе Семее, сообщает yk-news.kz.

В связи с неблагоприятными погодными условиями отменяются школьные занятия:

- в Зыряновском районе (-36°C) с 1 по 11 классы первой смены, 1-2 курсы колледжей;

- в Кокпектинском районе (-35°C) с 1 по 11 классы первой смены;

- в городе Семее (-25°C) с 1 по 4 классы первой смены.

Из-за непогоды также закрыли дороги для движения автотранспорта в Акмолинской и Павлодарской областях.