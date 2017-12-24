В минувшие выходные в Атырау прошел Кубок Казахстана по спортивной мафии. На турнире приняли участие 40 игроков из Казахстана и России.

В Атырау прошел Кубок Казахстана по спортивной мафии Qazaqstan Maf Cup 2017, где приняли участие 40 игроков из Атырау, Актау, Астаны и Астрахани. Сам турнир проходил под эгидой Федерации интеллектуальной игры мафия (ФИИМ) и имел статус 4 звезды из 5 в рейтинге Mafia World Tour.

«Турнир Qazaqstan Maf Cup был проведен впервые в стране. Состав был сформирован из сильнейших игроков Казахстана. Думаю, турнир удался. Организаторы позаботились о максимальном комфорте для игроков как по месту проведения соревнования, так и по организации мероприятия в целом», - рассказал изданию «Къ» вице-президент ФИИМ Артур Тасуньян.

По словам собеседника «Къ», спортивная версия игры мафия набирает все большую популярность в Казахстане. «Именно спортивная мафия становится все популярнее не просто как время провождения, но и как соревнование, в плане спортивного направления. На следующий год в Казахстане запланировано 7 турниров, которые будут входить в мировую систему рейтинга Mafia World Tour (в этом году таких турниров было 3)».

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Спортивная мафия – ролевая интеллектуальная игра. В каждой игре принимают участие 10 человек, и все участники поделены на 2 команды – «красные» (мирный город) и «черные» (мафия). Игра моделирует борьбу организованного меньшинства с неорганизованным большинством.