В Австрии запретили носить религиозную одежду, закрывающую лицо

Власти Австрии приняли закон, в соответствии с которым с 1 октября запрещается закрывать лицо, находясь в общественном месте. В первую очередь он касается тех, кто носит никаб, бурку или паранджу.

Нарушение закона влечет за собой штраф в размере 150 евро, а в случае отказа от оплаты - задержание и привод в полицию для разъяснительной беседы. Следить за исполнением нормы будет МВД Австрии.

По словам законодателей, цель данного документа - содействие интеграции мигрантов и беженцев в австрийское общество и обеспечение мирного сосуществования многих народностей, проживающих в стране. Сокрытие лица шарфом, балаклавой или иной одеждой в общественном месте отныне считается административным правонарушением.

Исключением стал хиджаб, марлевые повязки, используемые по медицинским предписаниям или при смоге. Также не несут ответственность строители, врачи, актеры, а также лица, участвующие в традиционных празднованиях и шествиях.

После фиксации правонарушения, полиция предупреждает лицо о недопустимости нарушения закона, а затем требует снять закрывающий элемент одежды.

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О новации проинформированы посольства других стран, мусульманские общины и международные организации. Для общения с гостями и приезжими из других стран (а на них нововведение также распространяется) полицию снабдили брошюрами на четырех языках: английском, немецком, турецком и арабском. С 1 октября полиция также переходит на иной режим досмотра в венском аэропорту Швехат.

Ранее все люди, прибывавшие с закрытыми лицами (в основном речь шла о женщинах), проходили досмотр в специальной комнате в присутствии представителей женского пола. Теперь же от них потребует убрать с лица все закрывающие элементы.

