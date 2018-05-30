В ближайшие 4 года у сельских жителей появится широкодоступный интернет

Широкополосный доступ (ШПД) в интернет может появиться у жителей сельских населенных пунктов с численностью населения более 250 человек в ближайшие 4 года. На 2 соответствующих лота министерства информации и коммуникаций (МИК) в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) претендуют АО «Казахтелеком» и АО «Транстелеком», передает корреспондент Kursiv.kz.

Объявление об этом было опубликовано 31 марта на сайте МИК, который и выступает государственным партнером по проекту. Министерство информации и коммуникаций назначило конкурс по определению частного партнера по проекту государственно-частного партнерства «Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи» на 4 мая, однако позднее на сайте МИК появилось сообщение о том, что вскрытие конвертов отложено на 17 мая. 28 мая результаты еще не были опубликованы.

«Инфраструктура и широкополосный доступ. Традиционно государство занимается правилами, регулированием и предоставлением инфраструктуры со стороны государства. Но в данном случае мы предполагаем и инфраструктуру создавать посредством ГЧП-модели. Здесь (председатель правления АО «Казахтелеком» - Къ) Куанышбек Есекеев и представитель «Транстелеком» участвуют в конкурсе, который, возможно, позволит им строить сеть широкополосного доступа до сельских населенных пунктов. Участвуйте, пробивайте, вкладывайте соответствующие инвестиции для развития в том числе широкополосного доступа», - сказал вице-премьер Аскар Жумагалиев в апреле в ходе конференции Reimagine HPE 2018, посвященной сотрудничеству бизнеса и государства в реализации программы «Цифровой Казахстан».

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В рамках программы «Цифровой Казахстан» до конца 2021 года планируется провести волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) в 2 518 сельских населенных пунктов (СНП), в том числе в 2018 году – в 55 СНП, 2019 году – 671 СНП, 2020 году – 523 СНП. Конкурс представлен 2 лотами, обусловленных близостью к сетям магистральных операторов, расположенных вдоль автомобильных дорог и железных дорог соответственно.

Как отмечается в конкурсной документации, сроки реализации намечены на 2018-2031 годы (14 лет). Реализация ГЧП-проекта подразумевает предоставление услуг связи для госорганов и бюджетных учреждений в сельских населенных пунктах с общей пропускной способностью канала связи не менее 50 Мбит/с.

По итогам реализации проекта ожидается, что доля пользователей интернета к 2022 году достигнет 82% населения страны по сравнению с 72,9% в настоящее время. Кроме того, интернетизация сел позволит обеспечить рост ВВП до 2% к 2031 году с 0,1% в 2018 году. Также ожидается и косвенный эффект - рост налоговых поступлений до 55,426 млрд тенге к 2031 году с 2,771 млрд в 2018 году.

Расчетные тарифы за ШПД на весь период проекта установлен для школ на уровне 187,2 тыс. тенге, для других госучреждений – 121,3 тыс. тенге в месяц. Обеспечение защищенной сети IPVPN областного уровня генеральной прокуратуре будет стоить 30,1 тыс. тенге, а республиканский IPVPN для других госорганов – в 379,4 тыс. тенге ежемесячно. Подключить все точки доступа планируется к 2020 году. Начиная с 2021 года 7,2 млрд тенге ежегодно будет формироваться за счет предоставления услуг республиканского IPVPN. Доходы от обеспечения широкополосным интернетом школ составят в 2021-2031 годы 2 млрд тенге ежегодно. Доходность от других госучреждений составит 2,3 млрд тенге ежегодно. Сумма гарантии потребления государством услуг будет определена с учетом условий, согласованных между сторонами по итогам конкурса по выбору частного партнера по проекту ГЧП, но не может превышать по первому лоту 140,6 млрд тенге, по второму лоту – 68,3 млрд тенге.

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При этом Аскар Жумагалиев отмечает, что по принципу ГЧП будут развиваться и услуги по хранению больших данных. В качестве ориентира власти взяли для себя британский опыт.

«Мы посмотрели британский опыт – порядка 70% всех серверных мощностей в основном создано за счет частных инвестиций, остальное - государством. Такую бизнес-модель мы сейчас вырабатываем в «Зерде» и опять же добро пожаловать и в такого рода проекты», - сказал он.

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев на майской отчетной встрече перед населением отметил, что речь идет об интернетизации так называемых перспективных сел с общей численностью населения в них порядка 2 млн человек.

«Перспективные села с точки зрения, что они могут в дальнейшим развиваться. В эти села мы доведем высокоскоростной интернет. Это порядка 2 млн человек будут вовлечены. Все остальные вопросы мы прорабатываем. Может быть там, через спутник, может быть, через замену определенного оборудования довести интернет практически до каждого села», - сказал он.

При этом министр заверил, что «в той или иной степени связь есть в каждом селе», но тут же добавил, что качество этой связи «надо улучшать».

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«Надо признать, что легче, наверное, проработать вопрос, чтобы развивать перспективные села, тогда мы всю инфраструктуру сюда можем перевести. Для экономики не очень выгодно в маленькие села нести сотовую связь, интернет, потому что окупаемости не будет. Поэтому местным исполнительным органам совместно с государственными органами необходимо продумать вопрос о том, чтобы развивать перспективные села, больше вкладывать денег туда», - сообщил Даурен Абаев.

Управляющий директор АО «Казахтелеком» по ИКТ-услугам (информационно-коммуникационные технологии) Бикеш Курмангалиева сообщила «Къ», что интерес компаний к интернетизации сел вызван участием государства в проекте.

«У нас будет бизнес-модель и если мы не достигаем уровня доходности, то предполагается, что государство будет субсидировать. Сейчас, с учетом цифровизации, у нас же сейчас цифровизируютсябольницы,школы, и, я думаю, что трафик будет достаточным, чтобы окупать», - сказала она.

Кроме того, сети останутся у телекоммуникационных компаний. «Их (сети – Къ) надо постоянно эксплуатировать – это только операторы могут (о возможном возврате сетей государству - Къ). А что государство с этой сетью будет делать?», - отметила Бикеш Курмангалиева.

В свою очередь вице-президент по телекоммуникациям АО «Транстелеком» Булат Темирбаев сообщил «Къ», что компания до этого уже работала с сельскими населенными пунктами, расположенными вдоль железной дороги. Он напомнил, что исторически «Транстелеком» образовался как поставщик услуг для АО «НК «Казахстан темиржолы», поэтому доля классической розницы (В2С) у компании пока небольшая.

«Мы планируем это реализовать со своими партнерами. Само по себе строительство ВОЛС - это достаточно дорогостоящий проект, и он имеет достаточно длинный период окупаемости. В связи с этим государство гарантирует сбыт по базовым клиентам, а остальных клиентов будет привлекать сам бизнес», - сказал Булат Темирбаев.

Сам тариф на услуги ШПД, по его словам, будет регулироваться государством.

«Это более 1,2 тысячи поселков. Министерство информации и коммуникаций организовало 2 лота и мы планируем принять участие в данном конкурсе и строить ВОЛС до сельских населенных пунктов с последующим предоставлением услуг связи. В первую очередь это госорганы, школы – все, что входит в эту программу», - сказал он.

Булат Темирбаев отметил, что интернетизациясел позволит снизить цифровое неравенство.

«В настоящее время во многих селах вообще нет никакой связи: ни мобильной, ни фиксированной и данный проект даст очень хороший результат и возможности на селе быть просто в стране, потому что цифровой контент в настоящее время это наша данность. Это информация: образование, новости, культура. Информация охватывает все сферы нашей жизни и доступ к информации очень важен для каждого человека», - сказал он.