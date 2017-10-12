В этом году уровень инфляции для наименее обеспеченных казахстанцев заметно ниже

За 9 месяцев текущего года цены на основные потребительские товары и услуги для менее обеспеченного населения выросли на 3,4%, тогда как для богатых сограждан продукты питания, непродовольственные товары и услуги в сентябре стали стоить на 4,9% дороже, чем в начале года.

Напомним, что в прошлом году с января к концу сентября цены на потребтовары для населения с наименьшими денежными доходами увеличились на 6,7%, а для граждан с наибольшими доходами рост был менее болезненным - на 5,8%.

Структура инфляционных процессов текущего года показывает, что разрыв в темпах роста цен оказала категория продовольственных товаров: за январь-сентябрь цены на продовольствие для наименее обеспеченных казахстанцев выросли всего на 2,2%, в то время как продуктовая корзина (включая напитки и табачные изделия) наиболее обеспеченных стала стоить дороже сразу на 5,1%.

Собственно, сами продукты питания в этом году для малообеспеченных казахстанцев подорожали на 1,8%, для богатых - на 4,8%. Для обеспеченных граждан РК наиболее чувствительно выросли цены на мясо и птицу - на 10,7%, майонез - на 8,7% и картофель - на 8,4%. Мясо и птица для наименее обеспеченных стали стоить дороже на 10,4%.

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В группе непродовольственных товаров, напротив, скорость роста цен для населения с наименьшими доходами выше, чем для обеспеченных - 5,6% и 5,7%, соответственно.

Для наиболее обеспеченных казахстанцев резко в этом году выросли цены на бензин - на 8,8%, ткани - на 7,4% и покупка транспортных средств - на 7%.

Скорость удорожания бензина и тканей, которые покупают наименее обеспеченные граждане РК, одинаковая - 7,4% за 9 месяцев; покупка автомобиля обходится на 6,6% дороже, чем в конце 2016 года. Также ощутимо для данной группы населения выросли цены на обувь - на 6,5%.

В категории платных услуг без изменений - для малообеспеченных жителей страны цены растут существенно быстрее, чем для наиболее обеспеченных. Хотя в этом году рост цен менее резкий, чем в прошлом, стоимость услуг для населения с наименьшими доходами выросла на 4,4% против роста на 6,1% годом ранее. Казахстанцы с самими высокими доходами покупают услуги на 3,9% дороже, чем в начале года - против инфляции на 5,2% за аналогичный период прошлого года.

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В этом году водоснабжение и другие услуги, связанные с содержанием жилых помещений, для малообеспеченных казахстанцев выросли в цене на 5,6% и на 5% для наиболее обеспеченных, электроэнергия, газ и другие виды топлива - на 6,2% и 5,3%, соответственно.

Стоимость амбулаторных услуг для населения с малыми доходами подорожала на 7,2%, для богатых сограждан - на 6,2%. Отдых и культурные мероприятия стали стоить дороже на 5,5% для малообеспеченных и на 3,9% для наиболее обеспеченных.