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В этом году уровень инфляции для наименее обеспеченных казахстанцев заметно ниже

12.10.2017 10:15   730   0

За 9 месяцев текущего года цены на основные потребительские товары и услуги для менее обеспеченного населения выросли на 3,4%, тогда как для богатых сограждан продукты питания, непродовольственные товары и услуги в сентябре стали стоить на 4,9% дороже, чем в начале года.

Напомним, что в прошлом году с января к концу сентября цены на потребтовары для населения с наименьшими денежными доходами увеличились на 6,7%, а для граждан с наибольшими доходами рост был менее болезненным - на 5,8%.

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Структура инфляционных процессов текущего года показывает, что разрыв в темпах роста цен оказала категория продовольственных товаров: за январь-сентябрь цены на продовольствие для наименее обеспеченных казахстанцев выросли всего на 2,2%, в то время как продуктовая корзина (включая напитки и табачные изделия) наиболее обеспеченных стала стоить дороже сразу на 5,1%.

Объем развлекательных услуг в Казахстане вырос на 23% за год...
По итогам I полугодия объем услуг в секторе искусства, развлечений и отдыха достиг 137,56 млрд тг - это сразу на 23% больше, чем в аналогичном периоде...

Собственно, сами продукты питания в этом году для малообеспеченных казахстанцев подорожали на 1,8%, для богатых - на 4,8%. Для обеспеченных граждан РК наиболее чувствительно выросли цены на мясо и птицу - на 10,7%, майонез - на 8,7% и картофель - на 8,4%. Мясо и птица для наименее обеспеченных стали стоить дороже на 10,4%.

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В группе непродовольственных товаров, напротив, скорость роста цен для населения с наименьшими доходами выше, чем для обеспеченных - 5,6% и 5,7%, соответственно.

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Для наиболее обеспеченных казахстанцев резко в этом году выросли цены на бензин - на 8,8%, ткани - на 7,4% и покупка транспортных средств - на 7%.

Скорость удорожания бензина и тканей, которые покупают наименее обеспеченные граждане РК, одинаковая - 7,4% за 9 месяцев; покупка автомобиля обходится на 6,6% дороже, чем в конце 2016 года. Также ощутимо для данной группы населения выросли цены на обувь - на 6,5%.

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В категории платных услуг без изменений - для малообеспеченных жителей страны цены растут существенно быстрее, чем для наиболее обеспеченных. Хотя в этом году рост цен менее резкий, чем в прошлом, стоимость услуг для населения с наименьшими доходами выросла на 4,4% против роста на 6,1% годом ранее. Казахстанцы с самими высокими доходами покупают услуги на 3,9% дороже, чем в начале года - против инфляции на 5,2% за аналогичный период прошлого года.

Объем развлекательных услуг в Казахстане вырос на 23% за год

В этом году водоснабжение и другие услуги, связанные с содержанием жилых помещений, для малообеспеченных казахстанцев выросли в цене на 5,6% и на 5% для наиболее обеспеченных, электроэнергия, газ и другие виды топлива - на 6,2% и 5,3%, соответственно.

Стоимость амбулаторных услуг для населения с малыми доходами подорожала на 7,2%, для богатых сограждан - на 6,2%. Отдых и культурные мероприятия стали стоить дороже на 5,5% для малообеспеченных и на 3,9% для наиболее обеспеченных.

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Вопрос дня
На Ваш взгляд, что нужно делать, чтобы ситуация с дефицитом топлива в Казахстане не повторялась из года в год?
  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы

  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ
    81

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ
    4

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)
    22

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы
    54

Цифра дня
69,7
млн долларов США
составили валютные интервенции Национального банка РК за сентябрь 2017 года
Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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