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В генпрокуратуре прокомментировали отстранение от должности прокурора Алматы

03.02.2018 11:53   759   0

В Генеральной прокуратуре РК прокомментировали отстранение от должности прокурора Алматы Габита Миразова.

«Приказом Генерального прокурора Миразов Габит отстранен от занимаемой должности по результатам служебного расследования, материалы которого отнесены к документам ограниченного доступа с пометкой «Для служебного пользования», - отметили в пресс-службе генпрокуратуры.

Как сообщается в письме,  Миразов Г.Т. зачислен в распоряжение и дальнейшее его прохождение службы в органах прокуратуры будет рассмотрено в соответствии со статьей 46-1 Закона РК «О правоохранительной службе».

В Генпрокуратуре уточнили, каким именно дисциплинарным взысканиям подверглись прокуроры из других регионов.

За ненадлежащую организацию надзорной деятельности, системные нарушения в уголовном процессе, неэффективное представительство интересов государства, наложены следующие дисциплинарные взыскания:

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строгий выговор – прокурору Актюбинской области Кайбжанову М., заместителю прокурора Мангистауской области Досекенову А., зампрокурора Павлодарской области Мырзакерову Б., прокурору района Казыбек би города Караганды Каржаспаеву Д.;

Сотрудница банка похитила миллионы со счетов клиентов

выговор – прокурору Акмолинской области Ташимбаеву Т., прокурору Северо-Казахстанской области Асылову Б., зампрокурора Алматинской области Бакирову С., зампрокурора Кызылординской области Еламанову Ж., зампрокурора Атырауской области Шалабаеву С., Тюлеубаеву М., прокурору города Тараз Сеилханову Б.С.

Напомним, по итогам работы расширенного заседания коллегии генпрокуратуры были установлены существенные недостатки в деле обеспечения законности в уголовном и гражданском процессах, в сфере исполнения уголовных наказаний, а также в исполнительном производстве. Выявленные нарушения стали предметом рассмотрения дисциплинарной комиссии ведомства. Приказами Генерального прокурора РК были освобождены от занимаемых должностей прокурор города Алматы Габит Миразов, заместители прокуроров Актюбинской области Данияр Сыздыков и Южно-Казахстанской области Абил Кожахметов. Также привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности прокуроры из нескольких регионов страны.

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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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