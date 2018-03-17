В гимназии Алматы выявлен случай заболевания туберкулезом ученика 3 класса. Эту информацию подтвердили глава образовательного учреждения и руководитель департамента охраны общественного здоровья города.

Как передает информационный портал Total.kz пульмонологи провели обследование ребенка еще 7 марта.

«У нас в школе сидят медики из местной поликлиники, СЭС. Все контактные дети, а их 35 человек, были отправлены на повторную сдачу манту. У всех пробы манту отрицательные, поэтому они были допущены к учебе. Конечно, мы рассказали родителям, когда они спрашивали, зачем манту сдавать», - сообщила директора гимназии Ажар Нургалиева.

В тоже время глава департамента охраны общественного здоровья города Айзат Молдагасимова сообщила Tengrinews.kz, что у ребенка неопасная форма этого заболевания: «У ученика третьего класса выявлен туберкулез внелегочной формы. Он не опасен и не заразен для окружающих. Разбор только начался. В понедельник будет предоставлена более конкретная информация».

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В феврале, в Алматы у двух студентов выявили туберкулез открытой формы. В прошлом году врачи зафиксировали 17 случаев заболевания среди студентов.