В горах Алматы сошли 5 лавин

29 декабря в лавиносборах у горнолыжного курорта «Шымбулак» выявлены самопроизвольные сходы пяти снежных лавин. Объемы сошедших лавин составили 200, 300, 400, 700 и 1200 кубометров, сообщили в ГУ «Казселезащита».

Как сообщается, ни одна из лавин не дошла до речки. Сошедшие массы снега остановились на склоне. Разрушений, жертв и пострадавших нет.

30 декабря «Казселезащита» и ДЧС Алматы провели аэровизуальное обследование высокогорных мореных озер и ледников. По итогам обследования специалисты не исключают возможности схода отдельных снежных лавин ввиду незначительных запасов снега на горных склонах.

По словам специалистов, сходы лавин также возможны в результате подрезки лавиносборов дикими животными, лыжниками и сноубордистами.

«Казселезащита» не рекомендует туристам выходить на заснеженные склоны гор.