В горах Бурабая построят стеклянный мост

В горах Щучинско-Боровской курортной зоны планируют построить стеклянный подвесной мост, передает Kursiv.kz.

Как пояснил руководитель КГУ «Туристский информационный центр» при облуправлении туризма Жанат Нугуманов проект был инициирован на уровне акима Акмолинской области и реализовываться он будет с привлечением частных инвестиций, т. е. не из госбюджета.

Так как проектно-сметная документация еще не разрабатывалась, стоимость нового проекта неизвестна.

«Когда появится потенциальный инвестор, мы начнем обговаривать с ним детали. Будем обсуждать и нагрузку на окружающую среду, и экологичность проекта. Все будет учитываться», - цитирует Жаната Нугуманова МИА «Казинформ».

Как стало известно, подвесной мост будет протянут от горы Болектау до скалы Туфелька на расстояние порядка 230 метров.

«По опыту строительства таких мостов в других странах, где они достигают в длину 500-600 м, это вполне реализуемо. В Китае и Японии есть подобные мосты над обрывами, и это привлекает множество туристов из различных стран», - добавил Жанат Нугуманов.

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Как сообщил Жанат Нугуманов, реализация проекта планируется на 2018 год, а пока принимаются заявки от потенциальных инвесторов.