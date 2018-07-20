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В городах Казахстана проходят акции памяти Денису Тену

20.07.2018 19:24   1038   0

Вчера память Первого Олимпийского призера по фигурному катанию Дениса Тена почтили жители Алматы и Астаны. Акции памяти казахстанского фигуриста проходят сегодня и в других городах Казахстана.

Журналисты Kursiv.kz тоже посетили акцию прощания с Денисом Теном в городе Семей.

Сегодня утром неравнодушные жители Шымкента и спортсмены области собрались перед Ледовым дворцом города, где была выставлен портрет спортсмена. Также пришли самые юные фигуристы юга, пишет Otyrar.kz.

Среди участников акции были и те, кто был с ним лично знаком. Пришли почтить его память представители корейской этнокультурной диаспоры.

«До сих пор в ужасе я, вселенская утрата и на нее реагировали все в социальных сетях по всему Казахстану, и я хочу сказать, что Денис Тен за 25 лет своей жизни он не только прославил себя, но и наш Казахстан и имя его золотыми буквами впишется в историю страны. Я не могу словами передать, какое горе у этой семьи … а ему вечная память». Вечная память о Денисе останется и в сердцах юных спортсменов. Маленькеи фигуристы юга тоже пришли почтить безвременно ушедшего кумира. Для каждого из них Денис — герой. Человек стержень, человек, на которого они равнялись. Трудно передать совами всю боль, которую испытывают казахстанцы при мысли о том, что такого светлого человека, которым был Денис Тен, уже нет с нами. Но он остался в наших сердцах. И юное поколение фигуристов по-прежнему будет равняться на своего кумира, доказавшего всему миру, что в Казахстане есть своя особенная сильная школа фигурного катания», - выразила соболезнования председатель корейского этнокультурного центра в Шымкенте Роза ПАК.

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Почтили память Дениса Тена и жители Уральска. Спортсмены и представители общественности собрались в Ледовом дворце для возложения венков.

Как сообщает МИА «Казинформ», сегодня спортсмены и представители общественности собрались в Ледовом дворце для возложения венков. Состоялся траурный митинг, на котором почтили память Дениса Тена.

Фото: Inform.kz

«Это большая трагедия для всего Казахстана. Денис Тен был не только выдающимся спортсменом, но и одним из приносящих пользу стране и обществу современников. Мы сильно опечалились, узнав о его гибели. Трудно смириться со смертью того, с кем мы, спортсмены, встречались и общались. Три года назад, 5 апреля 2015 года, Денис Тен приехал на Республиканский форум «Молодежь за сильный Казахстан!», прошедший в Уральске с участием Главы государства. Мы тогда встретились с ним. Кто тогда думал, что через три года жизнь прославленного спортсмена оборвется таким образом. Мы, спортсмены Приуралья, выражаем свои соболезнования семье Дениса Тена, его родственникам, всем болельщикам. Мы никогда не забудем Дениса Тена», - сказал четырехкратный чемпион мира по самбо, обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта Казахстана Ерболат Байбатыров.

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Отметим, во время упомянутого форума стало известно, что дед известного фигуриста учился в Уральском педагогическом институте (сейчас Западно-Казахстанский государственный университет имени М.Отемисова).

Денис Тен написал об этом на своей странице в Instagram.

«Когда проходил чемпионат мира в Шанхае, меня пригласили на форум в Уральске. Узнав, что я еду в Уральск, бабушка раскрыла интересный факт из истории нашей семьи. Оказывается, мой дедушка окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Отемисова. Я дедушку не видел. Но, как говорят видевшие его, я очень похож на деда. И внешность, и движения, и речь, даже подпись - все как у деда. Какое счастье пройти там, где бывал дедушка, зайти в аудиторию, где он учился! Мне показали документы и справки о том, что он здесь учился. Настоящие исторические свидетельства. Выражаю благодарность уральцам за их гостеприимство, теплый прием, желаю городу и дальше расти и цвести», - отмечал ранее на своей странице в соцсети Денис Тен.

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