В городе Алматы 264 пробы продукции не соответствуют требованиям

По результатам проведенной экспертизы 264 пробы продукции (10,1%) не соответствовали требованиям действующего законодательства, в т.ч.:

- пищевой продукции – 213 из 2 048 проб (10,4%),

- товаров для детей – 16 из 84 проб (19%);

- игрушек – 17 из 81 пробы (21%);

- химической, нефтехимической и товарам бытовой химии – 6 из 127 проб (4,7%);

- продукции легкой промышленности – 8 из 20 проб (40,0%).

Об этом сказала руководитель Департамента охраны общественного здоровья города Алматы Молдагасимова Айзат Балтагуловна на брифинге, который состоялся на площадке Региональной службы коммуникаций города Алматы.

Не установлено несоответствие по результатам экспертизы отдельных видов пищевой продукции (бутилированной питьевой воды, хлебобулочных изделий, безалкогольных напитков), парфюмерно-косметической, издательской продукции.

Несоответствующая продукция реализовывалась на объектах торговли: ТОО «Алма РС», ИП Мырзабеков магазин «Нурлы», магазин «Сеть MINISO», ТОО «Гермес Трейд» магазин «Реалист», магазин «Хан Тенгри» ИП «Алма», супермаркет «Назере» ИП Мусаев А., магазин «MINISO”, магазин ТОО «DAEHO», минимаркет «Бахтияр» и др.

Холеру и лихорадку в 2017 году в Алматы завезли из других стран

По показателям несоответствия лидирует продукция отечественного производства - 12,8% и производства 3 стран – 11,1%. По-прежнему большая часть нарушений приходится на несоответствие маркировки – 72% против 67% в 2016 г., показатель несоответствие продукции по микробиологическим показателям практически на уровне прошлого года и составляет 31% против 30% прошлого года, - заключила Айзат Балтагуловна.