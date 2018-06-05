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В инфекционных стационарах Алматы на лечении находятся 30 пациентов

05.06.2018 11:35   235   0 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

По данным управления здравоохранения, на сегодня зарегистрировано 48 случаев с подозрением на менингококковую инфекцию, из них подтверждены – 41, находятся в работе – 7. На сегодня умерло 6 человек (4 взрослых и 2 детей, в том числе 2 за последние 3 дня), выписано 14 пациентов. Из 41 заболевших, 18 человек держали оразу (44%). Из 6 умерших лиц трое взрослых держали оразу (75%).

«В 41 случае диагноз подтвержден (у 27 подтвержден лабораторно, 14 пациентам диагнозы выставлены клинически), у 7 пациентов анализы в работе», - говорится в распространенном пресс-релизе.

На сегодняшний день в инфекционных стационарах города на стационарном лечении находятся 30 пациентов (24 взрослых и 6 детей). На сегодня в отделении реанимации и интенсивной терапии детской городской клинической инфекционной больницы находится 1 больной с генерализованной формой менингококковой инфекции.

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По данным управления здравоохранения, на сегодня зарегистрировано 48 случаев с подозрением на менингококковую инфекцию, из них подтверждены – 41...

Всего обследовано контактных лиц 3 692 человек, у 2 737 результат отрицательный, 955 в работе. Выявлено 8 носителей, из них 4 в стационарах. Всем контактным лицам проведена профилактика антибиотиками.

В связи с возникшей ситуацией, увеличилось количество вызовов в СМП (в день с 2,4 тыс. до 3 тыс.) и обращение во взрослый (в день с 80 до 150) и детский (в день с 170 до 400) инфекционные стационары.

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Всего за период с 22 апреля 2018 года по 4 июня 2018 года с подозрением на менингококковую инфекцию были госпитализированы 88 больных. Из них 40 больным диагноз был снят по получению отрицательных лабораторных результатов на другие инфекционные заболевания.

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