В Италии зафиксирована вспышка сибирской язвы

Роспотребнадзор сообщил о выявлении случаев заражения сибирской язвы в Тоскане и Лацио. Наличие болезни зарегистрировано у четырех погибших коров.
Этот регион Италии является эндемичным для сибирской язвы, "однако случаи заболевания крупного рогатого скота - явление спорадическое благодаря проводящейся с 1950 г. профилактической вакцинации". "Специалисты полагают, что возникновению вспышки могла способствовать необычно длительная засуха", - цитирует РПН Вести Экономика.
"Ранее (26 августа 2017 г.) Министерство сельского хозяйства Италии уведомило Всемирную организацию защиты животных (ВОЗЖ) о девяти случаях гибели крупного рогатого скота от сибирской язвы в регионах городов Лацио, Рим и Рокко ди Папа. Национальная лаборатория IZSLT (г. Фоджиа) официально подтвердила этот диагноз. Все трупы животных были уничтожены, властями продолжается проведение мероприятий", - отмечает РПН.