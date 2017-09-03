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В Карагандинской области школы подают иски на подрядчиков

03.09.2017 15:39   1355   0

Массовая подача исков от директоров школ против подрядных строительных организаций наблюдается в экономическом суде Карагандинской области, передает Kursiv.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

В своих исках директора школ просят суд привлечь порядные организации к ответственности в виде выплат неустоек и признать их недобросовестными с включением в специальный реестр.

Среди подрядчиков Караганды имеется тенденция срывать графики выполнения работ и услуг. О систематических фактах невыполнения обязательств говорит тот факт, что на одного подрядчика подали в суд сразу несколько директоров школ.

В частности, на две строительные фирмы подали в суд сразу четыре директора школ.

Директор средней школы № 63 и директор школы № 78 Караганды просят признать ТОО «Alash progressive technology» недобросовестным участником государственных закупок и взыскать неустойки. Детская музыкальная школа из города Шахтинска и средняя школа №59 из Караганды просят признать ТОО «ҚазЕвроҚұрылыс» недобросовестным участником государственных закупок и взыскать неустойку.

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В списке истцов - комплексная детско-юношеская средняя школа Караганды, которая подала в суд на ТОО «Табыс-Зерде». Директор школы требует расторгнуть договор о государственных закупках.

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Все иски приняты в производство. Начались судебные слушания. Исполнительная власть знает об этих фактах и проводит претензионную работу в порядке досудебного урегулирования спора - им дают возможность устранить дефекты, в соответствии с договором.

Как сообщила на сессии карагандинского городского маслихата заместитель акима Караганды Ирина Любарская, за невыполнение условий договоров в отношении представителей подрядных организаций будет выставляться пеня в размере 0,1 процента от суммы договора за каждый день просрочки.

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