В Казахстане детей за совершениt правонарушений стали меньше лишать свободы

Согласно статистическим данным в судах Казахстана значительно сократились случаи применения в отношении несовершеннолетних меры пресечения в виде ареста. При этом идет увеличение применения такой меры, как передача подростка под присмотр родителей либо опекунов. Об этом сегодня в ходе конференции «Правосудие для детей: результат, инновации и дальнейшее развитие» рассказала судья Верховного суда Зауре Кейкибасова.

По ее данным, суды чаще стали применять в отношении несовершеннолетних альтернативные виды наказания, несвязанные с лишением свободы, применять положения закона, позволяющие прекращать уголовные дела в случае совершения малозначительных правонарушений. Чаще применяются принудительные меры воспитательного воздействия, несовершеннолетние освобождаются от наказания.

«В 2017 году в отношении более половины несовершеннолетних, а этот 447 лиц, дела в отношении которых поступали в суды, уголовное преследование прекращено в связи с применением к ним принудительных мер воспитательного воздействия, за примирением сторон и по другим основаниям. Наказание в виде лишения свободы назначалось только в исключительных случаях, за совершение особо тяжких и тяжких преступлений. Было назначено 30 подросткам наказание в виде лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений. В основном, это преступления были против жизни и здоровья, против половой неприкосновенности малолетних», - уточнила судья.

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Также, по ее словам, в судах республики ежегодно увеличивается количество рассмотренных гражданских дел с применением примирительных процедур. К примеру, более половина дел по делам о месте жительства детей и о порядке общения родителя с ребенком разрешаются судами с применением примирительных процедур.

В свою очередь представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане Юрий Оксамитный сообщил, что буквально 7-8 лет назад больше 300-400 детей находились в закрытых учреждениях. Сейчас этот показатель составил порядка 45-46, 49 в зависимости от времени года.

«Казахстан - это единственная страна в Центральной Азии, где серьезное внимание уделяется правосудию в отношении несовершеннолетних и создаётся целая система работы. Потому что это не только суды и адвокаты, не только подготовленные судьи, это по существу целая система с использованием альтернативных мер наказания, потому что в принципе главная задача состоит в том, чтобы предотвратить преступление в отношении несовершеннолетних или несовершеннолетними. Вторая задача заключается в том, чтобы избежать заключения в какие-то институциональные учреждения. И третья задача состоит в том, чтобы дети, которые находятся в контакте с законом или которые выходят из каких-то учреждений, могли полностью интегрироваться в общество», - сказал он.

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Эксперт также указал на необходимость заострения внимания общества на проблему насилия в отношении детей в семье.

«Мы провели некоторое время тому назад совместно с уполномоченным по правам ребенка исследование, которое показало, что порядка 70-75% населения терпимо относится к различным мерам наказания в отношении детей. Для нас здесь значение имеет не только физическое наказание, унижение или применение каких-то насильственных форм воспитания, но и психологическое давление на детей. И здесь нужно сказать, что и вопросы правосудия в отношении несовершеннолетних, и вопросы насилия они оказывают непосредственное влияние и на другие негативные элементы, к которым, например, относится достаточно высокий уровень подросткового суицида», - резюмировал Юрий Оксамитный.