В Казахстане хотят ужесточить наказание за насилие над детьми

В Казахстане готовят законопроект, ужесточающий наказание за насилие в отношении детей, а также за родительскую халатность. Об этом сообщила депутат Мажилиса, уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева.

К примеру, на данный момент в уголовном кодексе РК, действует статья 41 ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, предусматривающая наказание за насилие над детьми, за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей").

Она предусматривает наказание, вплоть до лишения свободы сроком от 2 до 5 лет. «Нужно ужесточать требования по вопросам безопасности, насилия, я думаю, все с этим согласятся. Мы сейчас изучаем международную практику. Преступная халатность родителей, недосмотр за детьми, заканчивается тем, что дети лишаются жизни. Это же недопустимые вещи. Сейчас большая группа с этим работает», - сказала Загипа Балиева.

По ее словам, к Новому году документ будет направлен в Парламент. Всего же готовится 3 законопроекта: социальный блок, блок, ориентированный на судебно-правовую сферу, а также блок по предпринимательству и экологии.

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Загипа Балиева считает преждевременным говорить о конкретных наказаниях за различные правонарушения в отношении детей, но сказала, что это могут быть, как меры административного, так и уголовного характера.