В Казахстане изменились правила оформления виз

С 1 июля 2018 года вступают в силу изменения в Правила оформления приглашения и выдачи виз, сообщает пресс-служба МВД РК.

Сокращены сроки подачи приглашений на въезд в Казахстан иностранцев. Подавать приглашения нужно не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты въезда получателя виз в Казахстан. Ранее данный срок составлял 14 дней.

По новым правилам, в приглашении указывается адрес места жительства иностранца в Казахстане и маршрут передвижения. В одном из полей приглашения указывается код классификатора административно-территориального объекта (КАТО), соответствующий определенному населенному пункту Республики Казахстан, который можно узнать, пройдя по ссылке.

Наличие визы Казахстана освобождает иностранца от необходимости регистрации в органах миграции, так как место его проживания и маршрут передвижения уже указаны в приглашении.

Кроме того, изменены сроки подачи документов для продления действующей визы. Ходатайства подаются не ранее, чем за тридцать рабочих дней и не позднее, чем за пять рабочих дней до окончания срока действующей визы.

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Фото: Emigrant.guru