В Казахстане изменилось начисление пенсионных выплат по инвалидности

В Казахстане внесены изменения в правила использования пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет. Также изменены государственные социальные пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца. Об этом говорится в приказе министра труда и социальной защиты населения РК Мадины Абылкасымовой от 26 июня 2018 года, передает Zakon.kz.

Согласно приказу, пенсионные выплаты и пособия лиц и опекаемых, признанных судом недееспособными и нуждающимися в опеке перечисляются в объеме 30% на текущие счета лиц и опекаемых; в объеме 70% на отдельный банковский счет медико-социальных учреждений (МСУ).

Для открытия текущего счета опекун представляет в уполномоченную организацию по выдаче пенсий и пособий копию решения суда о признании лица недееспособным, решение органа опеки и попечительства об установлении над недееспособным лицом опеки, а также документы, предусмотренные правилами открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов.

Текущий счет открывается опекуном в банках второго уровня, организациях, имеющих лицензии уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на соответствующие виды банковских операций, территориальных подразделениях АО «Казпочта».

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Кроме того, для использования пенсионных выплат и пособий в МСУ создается комиссия, которая будет заседать не чаще 1 раза в месяц и будет определять потребность: лиц и опекаемых - в предметах санитарной гигиены, в лекарственных средствах и медицинских услугах, не входящих в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, предметах одежды, обуви и постельного белья; опекаемых - в дополнительном питании, в предметах первой необходимости (личные нужды).

Пенсионные выплаты и пособия, находящиеся на текущих счетах опекаемых, расходуются опекуном на личные нужды опекаемых. Использование выплат опекаемых отражаются в соответствующем журнале. Выплаты, находящиеся на текущих счетах лиц, расходуются самостоятельно. Отдельный банковский счет или КСН МСУ открывается МСУ в территориальном органе казначейства по его месту нахождения.