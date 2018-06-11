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Государственный герб Казахстана могут изменить

11.06.2018 15:25   3121   0

Депутаты сената рассмотрели проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан». Об этом сообщает пресс-служба сената.

Законопроектом вносятся поправки в Конституционный закон «О государственных символах Республики Казахстан», предусматривающие написание слова «Қазақстан» на государственном гербе латинскими буквами. 

Кроме того, документ направлен на совершенствование механизма выборов, в том числе путем введения новых институтов. В Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан» вносятся следующие правовые новеллы: 

- вводятся прямые выборы акимов сельского уровня (акима города районного значения, села, поселка, сельского округа); 

- устанавливается пропорциональная система выборов депутатов маслихатов, избираемых по партийным спискам; 

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- упраздняются окружные избирательные комиссии;

- в связи с установлением прямой выборности акимов сельского уровня территориальные избирательные комиссии наделяются полномочиями по обеспечению организации и проведению выборов, в т.ч. акимов сельского уровня; 

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- вводится осуществление полномочий на профессиональной основе двумя членами территориальных избирательных комиссий;

- внедряются элементы цифровизации в выборный процесс, в том числе цифровизация списка избирателей;

- регламентируется проведение предвыборной агитации в электронных средствах массовой информации;

- уточняется порядок отзыва аккредитации международных наблюдателей. 

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На заседании также рассмотрен в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов». Законопроект разработан в целях приведения законодательных актов в соответствие с проектом Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан». 

Поправки вносятся в пять законодательных актов: Бюджетный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, законы «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «О политических партиях» и «О государственной службе Республики Казахстан». Законопроектом вносятся следующие основные изменения и дополнения: 

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- вводится обучение избирателей и членов избирательных комиссий за счет средств местного бюджета; 
- устанавливается ответственность за нарушение порядка опубликования или выпуска в эфир агитационных материалов кандидатов, политических партий, участвующих в выборах, а также за нарушение условий проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами; 
- определяется порядок избрания на должность и прекращения полномочий акимов сельского уровня. Законопроекты переданы на рассмотрение Палаты.

Фото: Uralskweek.kz

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