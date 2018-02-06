В Казахстане могут увеличить размер соцвыплат по потере работы

Госфонд социального страхования Казахстана планирует внести свои предложения по изменению размера социальных выплат в связи с потерей работы.

«Да, мы понимаем, что на сегодня человек, потерявший работу, имеет право на соцвыплаты, если он является участником системы социального страхования (...) По рекомендациям Международной организации труда, процент замещения дохода должен быть 40%. В рамках Послания президента мы изучаем этот процесс и войдём в закон об обязательном соцстрахования со своими предложениями по изменению параметрических данных, и, в частности, по соцвыплате по потере работы», - сообщила президент Госфонда Сауле Дюсенова на пресс-конференции в СЦК.

На сегодня процент замещения от среднемесячного дохода составляет 30%. В прошлом году казахстанцам было выплачено 2,1 млрд тенге в связи с потерей работы.