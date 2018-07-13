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В Казахстане намерены ввести обязательную медиацию при семейных спорах

13.07.2018 12:35   923   0 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

В Казахстане планируют ввести обязательную медиацию при семейных спорах, сообщил 13 июля советник председателя Верховного суда страны Сагатбек Сулеймен.

«Введение обязательной медиации по указанным категориям споров даст возможность полнее обеспечить права человека, снизить уровень споров в обществе. Законопроект готов, вскоре он будет внесен в парламент», - прокомментировал Сулеймен степень готовности этого предложения на расширенном совещании судей республики по итогам полугодия.

Он сослался на международный опыт, из которого следует, что семейные, трудовые и партнерские споры быстрее и эффективнее решаются внесудебными процедурами, между тем, в Казахстане дела этой категории составляют большую часть рассматриваемых судами.

«Кроме того, такие споры оказывают прямое влияние на социальное положение населения. Например, в нашей стране каждая третья семья распадается, расторгается каждый третий брак. Если считать, что в каждой семье, в среднем два ребенка, каждый год более 100 тысяч детей лишается отцовского либо материнского воспитания, попадает в категорию социально малозащищенных детей-сирот», - добавил советник председателя ВС.

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Помимо этого, по его словам, предполагается проводить работу по разъяснению преимущества альтернативных способов решения споров среди населения, открывать центры примирения для оказания бесплатных комплексных услуг, возродить институт биев и использовать его в качестве альтернативного метода решения споров.

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