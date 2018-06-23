В Казахстане отмечают День полиции и госслужащего

Казахстанцы 23 июня отмечают два профессиональных праздника: День полиции и День государственного служащего.

В концертном зале «Астана» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Казахстанской полиции и Дню государственного служащего. В мероприятии приняли участие руководство ДВД, члены Консультативно-совещательного органа, личный состав, ветераны органов внутренних дел и родственники сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Как сообщает пресс-служба ДВД Астаны, в торжественной обстановке была зачитана поздравительная телеграмма от Министра МВД РК Калмуханбета Касымова. Также личный состав столичнонго ДВД с профессиональным праздником поздравил заместитель акима Астаны Косман Айтмухаметов.

Начальник Департамента внутренних дел Астаны генерал-майор полиции Марат Кожаев, поздравляя присутствующих, отметил, что «служба в полиции всегда была и остается делом людей мужественных и благородных, с сильной духовной мотивацией, готовых в любой момент рисковать собой ради других».

Как отметил глава государства в одном из своих выступлений: «На счету полицейских немало очень важных, серьезных подвигов. Полицейские первые люди, которые противостоят преступности, нарушению правопорядка, они первыми стоят на защите прав и свобод наших граждан».

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Руководитель столичного ДВД генерал-майор полиции Марат Кожаев обратился к ветеранам органов внутренних дел, «в этот день, я хочу также выразить глубокую признательность нашим ветеранам, которые вносят огромный вклад в воспитание и становление молодых сотрудников, передают богатый опыт и лучшие традиции службы, оказывают всемерную поддержку семьям сотрудников, погибших при исполнении служебного долга».

Приказом Министра МВД и приказом начальника ДВД г. Астаны за добросоветсное исполнение служебного долга отличившимся сотрудникам столичной полиции в торжественной обстанове были вручены грамоты и благодарственные письма.



«Уверен, что сотрудники столичного гарнизона будут и впредь достойно выполнять возложенные руководством страны ключевые задачи по обеспечению стабильности в обществе, сохранению мира и спокойствия наших граждан», - отметил Марат Кожаев.

Фото: Пресс-служба ДВД Астаны