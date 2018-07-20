В Казахстане планируют открыть межрайонные травматологические центры

Планируется открыть межрайонные травматологические центры или травматологические отделения в центральных районных больницах, расположенных вдоль аварийноопасных участков дорог. Об этом рассказал сегодня на коллегии минздрава директор Республиканского центра санитарной авиации Нуржан Отарбаев, передает корреспондент Kursiv.kz.

«Мероприятие по открытию трассовых медико-спасательных пунктов (ТМСП) реализовано, 40 запланировано, 40 реализовано, но на сегодняшний день остаются актуальными вопросы потребности и правильности дислокации отдельных трассовых пунктов, в том числе по ТМСП. Ввиду неактуальности их расположения частота вызова составляет в большинстве ТМСП от 0,2 до 2 месяц, то есть в некоторые пункты скорая выезжает только 1 раз за 5 месяцев», - сказал спикер.

Он также предложил передать данные центры из МВД в ведение областных управлений здравоохранения.

«Мы этот вопрос согласовали с министром внутренних дел, поэтому давайте запускайте передачу в ведение местных исполнительных органов», - сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов, обращаясь к своему заместителю Лязат Актаевой.

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В планах министерства, после реструктуризации областной скорой медицинской помощи приступить к увеличению, так называемых зон покрытия скорой медпомощью. В Казахстане на сегодняшний день имеются 5 739 поселков, при этом только в 10% случаев эти поселки достигают населения 10 тыс. и более человек, и по старому приказу только там имелась бригада скорой медпомощи. В новом приказе данное ограничение снято.

«Если по зонам покрытия скорой медицинской помощью смотреть мелкие поселки с населением менее 10 тысяч, то 25-минутный доезд возможен только в половине случаев. То же самое и о 15-минутном доезде. Поэтому это следующий шаг - ставить мобильные бригады там, где это необходимо. Эта работа началась в Павлодарской и Кызылординской областях. Там на стыке 2-3 маленьких поселков, включая трассовую линию, начали устанавливаться мобильные бригады скорой медпомощи, что увеличивает оперативность и своевременность оказания медпомощи», - пояснил Нуржан Отарбаев.

В этой части он указал на большой износ санитарного транспорта: несмотря на то, что оснащенность санитарным транспортом составляет 96%, износ составляет 51%. При этом, если в ряде стран ОЭСР оснащенность санитарным транспортом составляет 120%, то есть 20% машин стоят на случай необходимости, то у нас машин не хватает на текущие вызовы.

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В целом, по его словам, за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1,2% снижена доля вызовов, обслуженных с опозданием.

«Может быть, в процентном отношении это маленькая цифра, но в абсолютном количестве это порядка 46 тысяч вызовов. То есть улучшилась на 46 тысяч вызовов своевременность прибытия скорой медпомощи», - пояснил он.

Однако в Южно-Казахстанской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях отмечается отрицательная динамика.

В сравнении с 2017 годом в отчетном периоде показатель догоспитальной летальности снижен на 0,01 и составил 0,41. Однако ухудшение этого показателя отмечается в Костанайской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях.

«Положительная динамика имеется в показателе успешной реанимации. С 2015 года в 2 раза увеличили процент успешной реанимации. В странах ОЭСР этот показатель равен 75%, то есть троих из 4 пациентов спасают на момент клинической смерти. У нас это было 1 из 4 в 2015 году. Сейчас достигли 1 к 2. Это прямой результат обучения базовым программам тренингов по неотложной реанимации», - отметил докладчик.

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Он также указал на снижение количества ДТП с пострадавшими. На текущий год плановое значение показателя по плану в госпрограмме составляет 18 794 случая. За 6 месяцев 2018 года было зарегистрировано 6 743 случая ДТП с пострадавшими. При этом летальность при ДТП за 6 месяцев 2018 года составила 784 случая.

Достигнуто также снижение смертности от травм, несчастных случаев и отравлений (за 6 месяцев текущего года данный показатель составил 65,3 – «Къ») и снижение уровня суицидов среди детей от 15 до 17 лет.

«Уровень овладения сотрудников скорой медицинской помощи навыкам оказания неотложной скорой медицинской помощи в 2015 году было всего 2,3%. Это единичные случаи, когда случайно попадали к международным экспертам и обучались по базовой реанимации, то сейчас этот показатель по врачам составляет 60%, по медперсоналу 56%. К концу года, думаю, мы достигнем 100%. Чего не можем сказать по поводу расширенной реанимации, педиатрическая (реанимация – «Къ»), (реанимация – «Къ») при травмах показатели пока на уровне 25%. Поэтому большая просьба управлениям здравоохранения выделить средства на обучение», - резюмировал глава Республиканского центра санитарной авиации.

На что Елжан Биртанов сказал: «Это не просьба! Это индикаторы, которые должны отслеживаться, и каждый должен обеспечивать исполнение индикаторов. Неисполнение если - значит уведомляется аким области, что программа не реализуется. Это проект госпрограммы. Это указ президента!».