В Казахстане планируют повысить уровень доходов наименее обеспеченных граждан к 2025 году

40% населения в Казахстане – «наименее обеспеченные». Их доходы будут повышены с 22,8% до 27% к 2025 году. Об этом на 31-ом заседании Совета иностранных инвесторов заявил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов.

В числе планов страны в рамках стратегического плана развития Казахстана до 2025 года прирост ВВП на душу населения до 46,1 тыс. долл. США, производительности труда на 4,7% в среднем в год.

«Мы хорошо понимаем поставленную вами задачу - повышение благосостояния страны должно сопровождаться повышением качества жизни населения», - сказал Т.Сулейменов, обращаясь к главе государства.

Для этого, по словам главы МНЭ Казахстана, нужно увеличить продолжительность жизни населения с 72 до 75 лет, повысить доходы наименее обеспеченных 40% населения с 22,8% до 27% в общем объеме доходов, улучшить качество среднего школьного образования с применением тестов PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся).