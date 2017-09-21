В Казахстане планируют снизить социальный налог. Об этом сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.

«Да, сегодня планируется и разработан уже определенный законопроект. Это снижение социального налога на 1,5%. Если на сегодняшний день работодатель платил 11%, то мы рассматриваем уже 9,5%, и те полтора процента, которые идут на снижение, они как раз-таки покрывают взносы на медицинское страхование», - пояснила Светлана Жакупова, отвечая на вопросы журналистов после республиканского семинара на тему «Социальные отчисления - обеспечение адекватных социальных выплат занятому населению».



С 1 июля 2017 года юридические лица и работодатели должны производить отчисления в Фонд медицинского страхования. Также с 1 июля 2017 года оплачивать взносы в рамках системы медстрахования должны индивидуальные предприниматели и приравненные к ним лица (частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы). Медицинскую помощь в рамках новой системы обязательного медицинского страхования (ОСМС) граждане уже будут получать с 1 января 2018 года, также физические лица смогут сделать выбор организации здравоохранения, в которой им будет оказываться медицинская помощь в системе медстрахования.

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