В Казахстане предлагают разработать Детский кодекс

Уполномоченный по правам ребенка Республики Казахстан Загипа Балиева выступила с предложением разработать Детский кодекс.

«Мы к нему уже приступили, мы сделали конструкцию. Это еще долгий разговор, но начинать надо. Тем более мы ознакомились с научными трудами наших ученых, уже есть несколько докторских диссертаций, выработаны подходы к созданию Детского кодекса, есть международный пример… Нам нужен кодифицированный закон, где каждый, кто работает с ребенком и сам ребенок, сможет найти все о своих правах и обязанностях. Это большая работа. Наилучшие мировые практики, положительный зарубежный опыт в системе правосудия для детей будут обязательно учтены», - сказала она.

Предполагается, что в данный Кодекс будут включены ныне действующий закон «О правах ребенка», а также отдельные статьи семейного, уголовного и гражданского кодексов в части прав и обязанностей детей.

Она также сообщила, что в Астане планируется строительство семейного суда, где будут рассматриваться в том числе уголовные дела в отношении несовершеннолетних.

«Я поддерживаю эту идею и считаю, что с детьми должны работать детские судьи, детские прокуроры и детские следователи, потому что психология ребенка значительно отличается от психологии взрослого человека, и к нему нужен особый подход. И если, например, в Астане будет такой суд построен, то там с ребенком будет работать психолог, а допрос вести подготовленный специалист по заранее оговоренным со следователями вопросам. Представители правоохранительных органов в это время будут сидеть в соседней комнате и наблюдать за ходом допроса посредством видеоконференцсвязи», - пояснила детский омбудсмен.

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В этой части она указала на то, что в настоящее время в судебной академии и академии правоохранительных органов вводится соответствующий курс, который будет обязательным для всех, кто работает с детьми.