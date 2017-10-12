В Казахстане предлагают снизить нагрузку для учителей

Вопросы сокращения недельной нагрузки для учителей обсудили Казахстанская Ассоциация родителей по вопросам семьи и семейным ценностям, учителя и директора школ, передает Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

В ходе обсуждения вопроса снижения нагрузки представитель Ассоциации Софья Евдокимова отметила, что МОН РК начало на системной основе обсуждать любые вопросы и изменения в области образования.

«Мы этому рады. То, что мы предлагаем - назрело давно. Например, сегодня очень большая нагрузка на школьников. Мы, родители, понимаем, что в первую очередь нужно снизить нагрузку с самих учителей, которых сегодня в Казахстане более 300 тысяч», - сказала представитель Ассоциации.

По ее словам, в настоящее время нагрузка составляет 18 часов в неделю.

«Их надо сократить хотя бы на 2 часа. Педагоги очень загружены, в классах много детей, у них остается мало времени на воспитательную работу. Просим министерство продолжить обсуждение с широкой общественностью, профсоюзом учителей, с приглашением депутатов Парламента», - предложила Софья Евдокимова.

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«Единственное решение для снижения нагрузки на 2 часа, и при этом чтобы сохранилась заработная плата учителя - это одновременное снижение общей недельной нагрузки на ребенка с 39 часов до 35 в неделю в старшей школе, и пропорционально в средней и младшей», - считает завуч школы №77 города Астаны Айман Субебаева.

В противном случае, по ее словам, областям, городам потребуется огромное количество новых ставок, «а на это вряд ли сегодня есть средства и возможности».

«Идея уже обсуждалась еще и в рамках того, чтобы вместить все старшие классы в 5 дней учебы максимум по 7 уроков в день - тогда это вполне осуществимо, единственно, надо будет менять типовые учебные планы» - отметила заместитель директора Департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Айнур Маусымбаева.

Софья Евдокимова рассказала, что весной Ассоциация выступила с инициативой делать рассылки в родительские чаты, которые сегодня есть практически в каждой школе и в каждом классе, с самой актуальной, полезной родителям информацией.

Так, по ее словам, за период летних каникул Ассоциация получила более 10 фильмов - о том, как работает память ребенка, о формативном оценивании, о пользе изучения иностранных языков, развитии критического мышления, полезных книгах и многом другом.

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«Было отправлено порядка 15 писем, разъяснений, интервью. Сейчас готовится информация о хороших вариантах расписаний уроков, о работе попечительских советов, об освобождении от физкультуры спортсменов - всего более 30 мини-фильмов. Наш информационный поток направлен только в сторону родителей - важно, чтобы они имели возможность получать как можно больше полезной достоверной, интересной информации», - сообщила она.