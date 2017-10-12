Валюта нал
USD 336.00 336.46
RUB 5.80 5.83
EUR 397.00 398.50
Валюта бирж
USD/KZT
335.54
+0.006%
EUR/KZT
396.14
+0.005%
RUB/KZT
5.8
+0.005%
EUR/USD
396.14
+0.005%
EUR/CHF
396.14
+0.005%
EUR/JPY
396.14
+0.005%
GBP/USD
442.48
+0.006%
USD/CHF
335.54
+0.006%
USD/JPY
335.54
+0.006%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
335.54 396.14 5.8
+0.006% +0.005% +0.005%
Рынки
Нефть Brent
56.63
-0.005%
Нефть WTI
50.81
-0.010%
Золото
1296.6
+0.006%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1027
+0.000%
Жилье Астана
933
+0.008%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.63 50.81 1296.6
-0.005% -0.010% +0.006%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

В Казахстане предлагают снизить нагрузку для учителей

12.10.2017 14:21   671   0

Вопросы сокращения недельной нагрузки для учителей обсудили Казахстанская Ассоциация родителей по вопросам семьи и семейным ценностям, учителя и директора школ, передает Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

В ходе обсуждения вопроса снижения нагрузки представитель Ассоциации Софья Евдокимова отметила, что МОН РК начало на системной основе обсуждать любые вопросы и изменения в области образования.

«Мы этому рады. То, что мы предлагаем - назрело давно. Например, сегодня очень большая нагрузка на школьников. Мы, родители, понимаем, что в первую очередь нужно снизить нагрузку с самих учителей, которых сегодня в Казахстане более 300 тысяч», - сказала представитель Ассоциации.

По ее словам, в настоящее время нагрузка составляет 18 часов в неделю.

«Их надо сократить хотя бы на 2 часа. Педагоги очень загружены, в классах много детей, у них остается мало времени на воспитательную работу. Просим министерство продолжить обсуждение с широкой общественностью, профсоюзом учителей, с приглашением депутатов Парламента», - предложила Софья Евдокимова.

Бизнесмен Муратхан Токмади приговорен к трем годам лишения свободы...
К трем годам лишения свободы приговорен известный бизнесмен Муратхан Токмади он обвиняется в вымогательстве и незаконном хранении оружия и б...

Бизнесмен Муратхан Токмади приговорен к трем годам лишения свободы

«Единственное решение для снижения нагрузки на 2 часа, и при этом чтобы сохранилась заработная плата учителя - это одновременное снижение общей недельной нагрузки на ребенка с 39 часов до 35 в неделю в старшей школе, и пропорционально в средней и младшей», - считает завуч школы №77 города Астаны Айман Субебаева.

В противном случае, по ее словам, областям, городам потребуется огромное количество новых ставок, «а на это вряд ли сегодня есть средства и возможности».

Материалы по теме

Бизнесмен Муратхан Токмади приговорен к трем годам лишения свободы

В этом году уровень инфляции для наименее обеспеченных казахстанцев заметно ниже

Объем развлекательных услуг в Казахстане вырос на 23% за год

КНБ проводит на границе плановую пограничную операцию

В 2018 году в Астане планируют открыть движение по двум строящимся мостам

«Идея уже обсуждалась еще и в рамках того, чтобы вместить все старшие классы в 5 дней учебы максимум по 7 уроков в день - тогда это вполне осуществимо, единственно, надо будет менять типовые учебные планы» - отметила заместитель директора Департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Айнур Маусымбаева.

Софья Евдокимова рассказала, что весной Ассоциация выступила с инициативой делать рассылки в родительские чаты, которые сегодня есть практически в каждой школе и в каждом классе, с самой актуальной, полезной родителям информацией.

Так, по ее словам, за период летних каникул Ассоциация  получила более 10 фильмов - о том, как работает память ребенка, о формативном оценивании, о пользе изучения иностранных языков, развитии критического мышления, полезных книгах и многом другом.

В этом году уровень инфляции для наименее обеспеченных казахстанцев заметно ниже

«Было отправлено порядка 15 писем, разъяснений, интервью. Сейчас готовится информация о хороших вариантах расписаний уроков, о работе попечительских советов, об освобождении от физкультуры спортсменов - всего более 30 мини-фильмов. Наш информационный поток направлен только в сторону родителей - важно, чтобы они имели возможность получать как можно больше полезной достоверной, интересной информации», - сообщила она.

  • Источник:
  • пресс-служба МОН РК
Высказать свое мнение
Вопрос дня
На Ваш взгляд, что нужно делать, чтобы ситуация с дефицитом топлива в Казахстане не повторялась из года в год?
  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы

  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ
    90

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ
    4

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)
    24

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы
    59

Цифра дня
69,7
млн долларов США
составили валютные интервенции Национального банка РК за сентябрь 2017 года
Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное