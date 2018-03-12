В Казахстане работает свыше 22 тысяч иностранцев

На 1 января 2018 года в Казахстан было привлечено 22,3 тысяч иностранных сотрудников. В основном они осуществляли свою деятельность в строительной отрасли, сообщили «Къ» в НПП «Атамекен».

По данным НПП из 22,3 тысяч иностранцев, 67% - представители строительной отрасли, 10% работники горнодобывающей отрасли, 8% представители административного обслуживания.

Отметим, что привлечение иностранной рабочей силы в Казахстане осуществляется в рамках квоты, которая в целях защиты внутреннего рынка труда устанавливается правительством, в 2017 году квота устанавливалась в размере 0,6% (54,1 тыс.) к рабочей силе, в текущем году 0,46% (41 тыс.). Квота формируется на основании заявок работодателей.

«По итогам 2017 года субъектами бизнеса за привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан, уплачен налоговый сбор в размере 9,1 млрд», - говорится в сообщении НПП «Атамекен».

Также в Палате сообщили, что в прошлом году ими был проведен опрос среди представителей бизнеса для изучения рынка труда. Согласно результатам, отечественные предприятия и организации могут нанять до конца 2018 года порядка 226 тыс. новых наемных работников.

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