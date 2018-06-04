В Казахстане растет число жертв менингита

На сегодняшний день 12 человек скончались в результате менингита в Казахстане, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает Sputnik Казахстан.

«На сегодняшний день у нас зарегистрировано 58 случаев заболевания менингитом, умерших на сегодняшний день 12 человек. Из числа заболевших 58 человек 18 детей до 14 лет, из числа умерших — детей до 14 лет пять человек», — сказал министр на пресс-конференции в понедельник.

В целом заболеваемость менингитом имеет волноообразный характер. В 2013 году у нас было зарегистрировано 117 случаев, в 2014 году — 119. Наибольший пик был в 2015 году — 424 случая, в 2016 году — 120 случаев, в 2017 году — 62 случая. Речь идет о заболеваемости бактериальным менингитом.

Умерших было в 2013 году было 18 человек, в 2014 году — 15 человек, в 2015 году — 21 человек, 2016 году — семь, в 2017 году — 11 человек.

«Подробно мы эти цифры даем, чтобы понимание было, что это очень опасное заболевание, характеризуется высоким уровнем летальности. Второе: порог сегодняшней заболеваемости и смертности находится в пределах среднего за этот период. То есть, порог средний за 20 лет мы посчитали, он еще далеко не пройден. Поэтому мы говорим о том, что ситуация эта характерная, стабильная», — заключил министр.

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Напомним, сегодня стало известно, что от менингококковой инфекции скончался 27-летний кызылординец.