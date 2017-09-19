В Казахстане разработали мобильное приложение для журналистов

Мобильное приложение для обеспечения безопасности журналистов под названием «Soz Sende» разработали в Казахстане.

«Мы обратились в кластерное бюро ЮНЕСКО – у нас возникла идея создания мобильного приложения, которое будет способствовать обеспечению безопасности журналистов и обеспечению безопасной среды для выполнения профессиональной деятельности. Туда же нам хотелось бы включить некий образовательный элемент, чтобы журналисты знали о своих правах и обязанностях. Отсюда и родилась идея создания приложение «Soz Sende». Этот проект создан в рамках международной программы развитии коммуникаций, призванной мобилизовать международное сообщество для продвижения свободы слова и обеспечения безопасности журналистов», - сообщила во время презентации Жанна Байтелова, руководитель гильдии судебных репортеров.

Она отметила, что майский митинг, во время которого она оказалась в числе задержанных, натолкнул ее на эту инициативу.

«Идея разработки приложения возникла после событий 21 мая 2016 года, когда были задержаны 55 журналистов по всему Казахстану. Например, в Караганде даже не было никакого митинга – журналисты просто пришли на площадь проверить, будет ли что-то происходить, но их задержали. Я сама оказалась в числе задержанных и не могла дозвониться адвокатам, предупредить коллег», - сказала Ж. Байтелова.

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Приложение пока находится в тестовом режиме, будет доступно для установки и скачивания в середине октября для телефонов на платформе android. В нем предусмотрена кнопка отправки сообщений 2 выбранным контактам с автоматическим определением координат. На разработку и реализацию проекта был выделен грант размером порядка 7 тыс. долларов.

По словам руководителя гильдии судебных репортеров, Казахстан во всемирном индексе свободы прессы международной организации «Репортеры без границ» находится на 160 из 180 стран.

«Тут наша позиция на 2 строчки улучшилась. Но, к сожалению, не из-за того, что в Казахстане стало лучше, просто общий фон в других странах ухудшился», - заключила она.

В свою очередь, Сергей Карпов, национальный специалист ЮНЕСКО по коммуникации и информации отметил, что в мире ежегодно убивают порядка 100 журналистов.

«Если в 2015 количество убитых журналистов было 800 человек, в нынешнем году эта цифра составляет уже 911 человек. Это порядка 100 журналистов в год. Это десятилетие называют «десятилетием насилия» в отношении журналистов. И ответом всемирной организации объединенных наций стала разработка этого плана действий в отношении безопасности журналистов. С этим нужно что-то делать. Как вы знаете, 3 мая проходит всемирный день свободы печати. В этом году лозунгом этого дня был: «Остановите насилие в отношении журналистов». Зашкаливает уже насилие в отношении журналистов во всем мире», - отметил он.

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Одна из необходимых мер – расследовать убийства журналистов и усилить по этому вопросу контроль.

«Отчеты о состоянии расследования убийства журналистов выкладываются на специальной странице ЮНЕСКО, которая демонстрирует усилия тех стран, которые занимаются расследованиями. Видно, что некоторые страны более успешны, некоторые продолжают не расследовать. Вот случай журналиста из Кыргызстана Алишера Саипова - это яркий пример того, что страна игнорирует призыв генерального директора. Казахстан, наоборот оказался, можно сказать, в более хорошей ситуации, поскольку убийство Геннадия Павлюка, кыргызского журналиста, здесь было расследовано», - заключил он.