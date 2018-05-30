В Казахстане сократили список необходимых документов для прописки

Ряд документов больше не нужен для регистрации по месту жительства в Казахстане, сообщил официальный представитель министерства внутренних дел Алмас Садубаев.

Постановлением правительства упрощаются условия и порядок регистрации по месту жительства, временного проживания населения. Утверждается форма адресной справки для собственника жилища, в которой будут отражены лица, зарегистрированные в его жилье.

Теперь для регистрации по месту жительства не нужно предоставлять правоустанавливающие документы на жилище и квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию.

Справка будет выдаваться бесплатно, через портал "электронного правительства" либо в ЦОНе.