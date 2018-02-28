В Казахстане создадут единую электронную биржу труда

28 февраля на заседании мажилиса парламента член Комитета по социально-культурному развитию Мусырман Карибай представил поправки законопроекта по вопросам занятости и миграции населения.

«Законопроект предусматривает создание государственного интернет-ресурса, единой электронной биржи труда по всем вакансиям. Он станет сайтом, охватывающим всю информацию о работодателях и соискателях на территории страны. Создание подобного ресурса благоприятно отразится как на работодателях, так и на желающих устроится на работу. Законопроект предусматривает возможность зарегистрироваться в качестве соискателей не только через центры занятости и портал электронного правительства, но и через государственную корпорацию правительства для граждан», - отметил Мусырман Карибай.

Центры по трудоустройству будут информировать граждан о новых вакансиях, с помощью информационных и коммуникационных технологий.

Мусырман Карибай уверен, что изменение статуса центров занятости в качестве государственных предприятий повысит мотивацию своих работников и увеличит их заработную плату.

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«Были внесены поправки в закон о миграции, с целью продления статуса репатриантов сроком на три месяца для упрощения получения казахстанского гражданства. Это был большой призыв, который неоднократно высказывался в течение нескольких лет от имени тысяч братьев, которые не смогли собрать и представить документы для получения гражданства в Казахстане в течение одного года по объективным и субъективным причинам. Закон о миграции позволяет местным трудовым мигрантам перемещаться в регионы, где нет рабочей силы, вместе с ними могут передвигаться и их семьи», - отметил мажилисмен.

Он дополнил, что с первого чтения рабочая группа внесла в законопроект более ста исправлений.