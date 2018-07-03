Низкооплачиваемым работникам снизят налоги в Казахстане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам социального обеспечения", передает Интерфакс - Казахстан.

Текст закона опубликован во вторник в официальных СМИ.

Документом в рамках реализации пяти социальных инициатив по снижению налоговой нагрузки низкооплачиваемых работников, вносятся поправки в Налоговый кодекс по корректировке налогооблагаемого дохода на 90% в сторону уменьшения и обложения ИПН по ставке 10%, для категории работников, чей доход не превышает 25-кратного размера МРП в месяц.

Также уточнена норма о контрольных счетах наличности и видов бюджетной отчетности с учетом оказания благотворительности по поддержке малой родины; в категорию лиц, имеющих право на получение выплаты денежной компенсации, включены также дети жертв массовых политических репрессий, оставшиеся в результате репрессий без попечения одного из родителей.

Кроме того, внесены нормы по социальному обеспечению граждан, уволенных с воинской службы по возмещению расходов на перевозку собственного имущества и проезд.

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Согласно документу, в стаж участия в пенсионной системе входит время ухода за инвалидом первой группы с детства, одиноким инвалидом второй группы и пенсионером по возрасту, нуждающимся в посторонней помощи, а также престарелым, достигшим 80-летнего возраста.

На эти цели с учетом введения с 1 июля текущего года предусмотрено 2,7 млрд тенге.

Вводится понятие "многодетная семья", в целях законодательного установления льгот и социальных гарантий для многодетных семей. В Трудовом кодексе конкретизируется продолжительность отпусков по беременности и родам с учетом требования Всемирной организации здравоохранения.