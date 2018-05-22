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В Казахстане упростят процесс оформления инвалидности

22.05.2018 16:35   1857   0

В Казахстане значительно упростят процесс получения инвалидности. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова, выступая сегодня на заседании правительства, передает корреспондент Kursiv.kz.

В ходе своего выступления Мадина Абылкасымова проинформировала, что в настоящее время любой гражданин Казахстана для установления инвалидности «проходит большой путь».

«После наблюдения в поликлинике и направлении его врачом на медико-социальную экспертизу, он должен обратиться к нам с пакетом документов в порядке живой очереди. После получения результатов медико-социальной экспертизы услугополучатель обращается в государственный органы для назначения пособий и реабилитационных мероприятий», - пояснила министр.

Теперь, по ее словам, планируется кардинально изменить подход к оказанию услуг для лиц с инвалидностью.

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«Во-первых, предусматривается заочная освидетельствование без личного обращения самого услугополучателя и без заявления. Проактивным способом на основании данных, поступающих из информационных систем здравоохранения, решение об инвалидности будет приниматься удаленно несколькими независимыми экспертами без территориальной привязки к заявителю», - пояснила Мадина Абылкасымова.

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Далее, по ее словам, совместно с Министерством здравоохранения РК будет подготовлена информационная система, которая будет передаваться в цифровом формате, к примеру, УЗИ-диагностика, рентген, электрокардиограмма или другое.

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Министр труда и социальной защиты населения РК также отметила, что в 2018 году пилот завершится в четырех регионах страны - Карагандинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской областях. Повсеместный переход будет осуществлен в 2019 году.

«Во-вторых, после установления инвалидности лицам с инвалидностью без их обращения и заявления будет назначаться гарантированное государственное пособие по инвалидности из бюджета и социальные выплаты по утрате трудоспособности с Госфонда социального страхования», - рассказала глава ведомства.

Она  также отметила, что информировать услугополучателей о результатах экспертизы, разработанных реабилитационных мероприятиях, будут посредством SMS-сообщений.

В том же формате, по ее словам, будет происходить получение сведений от самого услугополучателя, к примеру, о номере банковского счета», - отметила она.

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«В-третьих, предусматривается совершенствование системы социального обслуживания путем внедрения портала социальных услуг», - сообщила глава Минтруда.

Она подчеркнула, что в настоящее время из-за множества административных процедур и проведения процедур госзакупок, сроки обеспечения техническими средствами и социальными услугами реабилитации колеблются от 7 дней до 18 месяцев.

«Поэтому сегодня много нареканий со стороны лиц с инвалидностью не только к срокам обеспечения, но и качеству выдаваемых средств реабилитации, так как механизм госзакупок приводит к тому, что невозможно приобрести качественную услугу по низкой цене», - пояснила министр.

Таким образом, портал социальных услуг позволит лицам с инвалидностью самостоятельно выбрать поставщика технических средств и услуг реабилитации с учетом своих индивидуальных потребностей из реестра поставщиков.

Ранее Мадина Абылкасымова рассказала об упрощении процесса получения пенсионных выплат.  Так, с июля 2018 года граждане, достигшие пенсионного возраста, будут обращаться за назначением пенсионных выплат в единую точку - госкорпорацию. Весь спектр услуг по назначению трех видов выплат будет оказываться на основании всего одного заявления с приложением минимального перечня документа.

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Канат Бозумбаев
Министр энергетики РК
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