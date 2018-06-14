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В Казахстане утверждены правила регистрации мобильных телефонов

14.06.2018 17:36   1050   0

В Казахстане утверждены правила регистрации абонентских устройств сотовой связи на территории Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информации и коммуникаций (МИК) РК.

Согласно Правилам регистрации подлежат абонентские устройства сотовой связи, произведенные или завезенные на территорию Республики Казахстан. Правила регистрации абонентских устройств сотовой связи были разработаны в соответствии с подпунктом 8-8 пункта 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи».

В МИК рассказали, что регистрация абонентского устройства сотовой связи для абонентов будет осуществляться на безвозмездной основе в течение 4 часов для физических и 8 часов для юридических лиц с момента подачи заявки.

Также регистрация устройства несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершается с согласия их законных представителей, для несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, совершается от их имени законными представителями.

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Для регистрации или перерегистрации абонентского устройства сотовой связи его владельцу необходимо посредством автоматической системы обслуживания либо обратившись в офис обслуживающего его оператора сотовой связи, представить следующие данные:

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1) ИИН (для физического лица) или БИН (для юридического лица);
2) идентификационный код абонентского устройства сотовой связи;
3) абонентские номера, используемые в регистрируемом абонентском устройстве сотовой связи.

Пользователям мобильных телефонов необходимо зарегистрировать свои устройства до конца 2018 года, так как с 1 января 2019 года по незарегистрированным абонентам услуга сотовой связи не будет оказана.

Кроме того, для регистрации сотовых телефонов абонентам не обязательно посещать абонентские отделы операторов сотовой связи. Абоненты смогут осуществить регистрацию в режиме онлайн или посредством SMS (интернет- ресурс операторов сотовой связи и SMS,USSD и т.д.).

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