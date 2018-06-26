В Казахстане в ближайшее время разработают правила правописания на латинице

Правила правописания на латинице будут разработаны в ближайшее время в Казахстане. Об этом сегодня сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, выступая на встрече с депутатами Сената Парламента РК.

Арыстанбек Мухамедиулы напомнил, что на основании указов главы государства Нурсултана Назарбаева о переходе на латинский алфавит были утверждены планы работ Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику и рабочих групп при комиссии.

«В этом направлении проведен ряд мероприятий, в том числе республиканская конференция «История казахской письменности и научно-практические основы перехода к латинской графике», - отметил министр.

По его словам, в них приняли участие члены Национальной комиссии и ее рабочих групп, депутаты Парламента, ведущие ученые-лингвисты республики.

«На конференции широко обсуждались правила правописания на новом алфавите и была одобрена их концепция. В ближайшие дни на основании данной концепции будут разработаны правила правописания, которые будут введены в массовое использование», - проинформировал спикер.

Правозащитники: Пытки, по-прежнему, широко применяются в Центральной Азии

Он также сообщил, что по вопросам перехода к новому алфавиту при министерстве создан Национальный научно-практический центр «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова.

Арыстанбек Мухамедиулы добавил, что сфера деятельности центра расширена, и на него были возложены новые задачи согласно Плану мероприятий по поэтапному переводу алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года.

«Например, разработка онлайн-приложений, электронных учебных курсов для детей и взрослых с использованием инновационных ІТ-технологий, программы конвертера и ІТ-приложения для текстового перекодировщика на латинскую графику», - пояснил глава минкультуры.

Отметим, на сегодняшний день в центре работают академик Национальной академии наук, 2 доктора наук, 6 кандидатов наук.

Фото: Ruskline.ru