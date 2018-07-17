В Казахстане внедряется электронная очередь в детские сады

В рамках проекта Smart City оцифруются очереди в детские сады. Об этом в ходе заседания Правительства сообщил министр информации и коммуникации РК Даурен Абаев.

В ходе заседания Правительства РК министр информации и коммуникации РК Даурен Абаев рассказал о реализации проекта Smart City. В рамках проекта оцифрованы очереди в детские сады, на общественных автобусах устанавливаются GPS, а школы и медицинские учреждения снабжаются компьютерами и высокоскоростным интернетом.

По словам министра, для успешной реализации и координации в акиматах 16 регионов страны уже созданы специальные офисы цифровизации. Сам процесс возглавляет центральный офис цифровизации.

«На данный момент такие виды, как электронный ежедневник, постановка детей в детские сады уже оцифровизованы. По проекту «Умный город» в Павлодарской области на 3% выросла успеваемость школьников, который подключились к электронным журналам. В Восточно-Казахстанской области в районах 67 врачебных амбулаторий, которые расположены удалённо, подключены к системе.

На 30% сокращено количество энергопотребления в городе Астане по уличному освещению. Сама система требует энергопотребления. В пилотном режиме за счёт использования альтернативных источников энергий в ВКО достигли многих показателей. В городе Шымкенте фото-, видеосъёмка дорожно-транспортных происшествий и регистрация нарушения правил дорожного движения сокращено на 52%. По распознаванию лиц впервые были проведены опыты, и ожидается уменьшение нарушений на 15%», - рассказал Даурен Абаев.

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Помимо этого, в Актюбинской области уже 77 школ подключены к высокоскоростному интернету, в учреждения закуплено 1 100 компьютеров, в пилотном режиме внедрена электронная очередь в детские сады. Также уже установлено 150 камер общественной безопасности. Власти Актюбинской области уверяют, что к декабрю нынешнего года 100% школ будут оснащены компьютерами и высокоскоростным интернетом.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН