В Казахстане внедряют новый метод лечения рака

Врачи Центра ядерной медицины Президентской клиники внедряют уникальную технологию, которая позволит казахстанским онкологам сделать лечение рака менее травматичным и более эффективным.

На сегодняшний день в ходе операции по лечению рака груди врачам приходится удалять все лимфатические узлы в подмышечной зоне на стороне поражения, делая огромные разрезы. У женщин после таких операций очень часто развиваются осложнения, связанные с нарушением лимфооттока, что приводит к сложностям послеоперационной и социальной реабилитации. Чаще всего после операции женщина уже не может вести полноценный образ жизни из-за ограничения движения руки и длительной болезненности в месте огромных постоперационных разрезов.

Новый же метод операции основан на обнаружении «сторожевого» лимфатического узла. Это первый лимфоузел, к которому оттекает лимфа от злокачественной опухоли. И если его обнаружить, проверить экспресс-цитологическим и гистологическим анализом во время операции и убедиться, что он не поражен метастазами, то хирург может ограничиться удалением опухоли с сохранением молочной железы и избежать полного удаления всех прилежащих лимфатических узлов. Щадящее вмешательство позволит исключить многие послеоперационные осложнения, сократить время пребывания в стационаре и облегчить женщинам возвращение к обычной жизни.

Вузы выпустили наименьшее количество специалистов за 4 года

Для обнаружения «сторожевого» лимфатического узла используют метод диагностики ядерной медицины. Пациенту вводится специальный радиофармпрепарат, который накапливается в данном лимфатическом узле, его расположение отмечается специальным маркером на коже. В этот же день или на следующий день после проведения исследования проводится оперативное лечение. В указанной маркером области (чаще всего это подмышечная область) хирург делает маленький разрез, удаляет единственный лимфатический узел, который тут же проверяется экспресс-гистологическим или цитологическим методом, и таким образом определяется дальнейшая тактика операции.

В Казахстане специальное оборудование и радиофармпрепараты для таких исследований есть только в Президентской клинике.

Справка:

Лимфатический узел (лимфоузел) — периферический орган лимфатической системы, выполняющий функцию биологического фильтра, через который протекает лимфа, поступающая от органов и частей тела.