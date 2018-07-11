В Казахстане впервые начат призыв в военно-научный взвод

Впервые в Вооруженных Силах Казахстана начата практика призыва молодого пополнения для прохождения ими срочной воинской службы в составе военно-научного взвода, сообщает Минобороны РК.

Министерством обороны приняты соответствующие решения, проработаны механизмы и утвержден порядок использования дипломированных призывников определенной квалификации, в составе вновь формируемого военно-научного взвода.

В настоящее время молодое пополнение проходит сборы на базе войсковой части 68665, каждый из них имеет диплом о высшем образовании и квалификацию в области робототехники, информационных технологий и кибербезопасности.

Напомним, что военно-научный взвод сформирован в составе Военного научно-исследовательского центра Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы с целью выполнения перспективных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и испытательных работ в области прикладных и фундаментальных исследований в интересах органов военного управления.

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