В Казахстане введут обязательные нулевые классы для детей в 2019 году

Обязательные нулевые классы будут введены для детей в 2019 году. Как сообщил глава Минобрнауки Казахстана Ерлан Сагадиев, к первому классу школы ребенок должен уметь читать, пишет Sputnik Казахстан.

"В 2019 году мы будем внедрять нулевой класс: 0+11, то есть 12-летнее образование, мы будем переходить к этой системе. Букварь будет базовым учебником нулевого класса. Мы апробировали данный учебник. В следующем году мы как раз будем готовить учителей", — сказал министр на парламентских слушаниях в сенате.

"Это будет для всех детей обязательное прохождение. Там два или три урока в день по 25 минут. Как сейчас предшкола", — прокомментировал он журналистам.

Он отметил, что в предшколе будет внедрена единая по Казахстану программа, государство выпустит единые учебники для предшколы.

"Когда ребенок пойдет в первый класс, он должен быть готов к первому классу. На сегодня 85% детей, приходя в первый класс, умеют читать, из них 30% умеют читать бегло. Где-то около 75% считают, из них хорошо считают, работают с двузначными цифрами около 15% детей. Нужно более-менее выровнять эти 15%, которые не читают, тянут назад класс. Очень трудно учителю", — добавил министр.

Минэнерго: Темиртау нынешней зимой мерзнуть не должен

Ерлан Сагадиев рассказал, что все первоклассники таким образом будут приведены к одному уровню знаний. Глава Минобразования заключил, что в настоящее время разработан и прошел экспертизу букварь, который будет в пилотном режиме внедрен в школы.