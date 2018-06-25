В Казахстане запретили продукцию птицефабрик России

В Казахстан запрещен ввоз продукции 36 птицефабрик России из-за птичьего гриппа. С 21 июня 2018 года запрещен ввоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции на территорию Республики Казахстан.

«Международное эпизоотическое бюро зарегистрировало высокопатогенный птичий грипп на территории Российской Федерации: в Курской, Пензенской и Самарской областях. Согласно информации, на данных территориях осложнилась эпизоотическая ситуация, что свидетельствует о последствиях миграции диких птиц и наличии потенциальных рисков проявления высокопатогенного гриппа птиц», - говорится в сообщении пресс-службы МСХ РК.

В рамках реализации государственной политики в области безопасности пищевой продукции, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору, Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан с 21 июня 2018 года запрещен ввоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции на территорию Республики Казахстан.

«Также запрещены к ввозу на территорию РК корма и кормовые добавки для птиц, не прошедших тепловую обработку, охотничьи трофеи, не прошедшие таксидермическую обработку, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц из указанных областей Российской Федерации», - говорится в сообщении.

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В реестр птицеводческих предприятий ЕАЭС вышеуказанных областей РФ включены следующие предприятия:

Курская область:

— ООО «Белая птица — Курск» ППК;

Пензенская область:

— ООО «ПензаМолИнвест»;

— АО «Васильевская птицефабрика»;

— ООО «Новые фермы».

Самарская область:

— ООО «Ковчег»

— ООО «Провиант»

— ООО «ПищПромСоюз»

— ИП Еникеев И.И.

— ООО «Симбирское купечество»

— ООО «Поволжский Бекон»

— ООО «Хорошее дело Самара»

— ООО «ПТК»

— ООО «МЕГАТОРГ»

— ООО «Бизнес-Резерв»

— ООО «Провиант Трейд»

— ООО «Ферма»

— ПО «Летниковское сельское потребительское общество»

— ООО ТД «Империя Птицы»

— ООО «Тибериус»

— ООО «Поволжская мясная компания»

— ООО «МясКо»

— ООО «Линкор»

— ООО «Кросс-Докинг»

— ООО «ТОЛЬЯТТИ ХОЛДИНГ»

— ООО «ЖИВОК»

— ООО «ГК Лидер Экспо»

— ООО «Самарская Перспективная Компания»

— ООО «Тимашевская птицефабрика»

— ООО ТД «Империя птицы»

— ООО «МПК»Корсунский»

— ООО «ГРИН»

— ООО «УСА»

— ООО «МК-САМАРА»

— ООО «Мясной мир»

— ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЯСНЫЕ ЗОРИ- САМАРА»

— ОАО «Тольяттинская птицефабрика»

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Фото: Shutterstock