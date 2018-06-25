В Казахстане запретили продукцию птицефабрик России

В Казахстан запрещен ввоз продукции 36 птицефабрик России из-за птичьего гриппа. С 21 июня 2018 года запрещен ввоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции на территорию Республики Казахстан.
«Международное эпизоотическое бюро зарегистрировало высокопатогенный птичий грипп на территории Российской Федерации: в Курской, Пензенской и Самарской областях. Согласно информации, на данных территориях осложнилась эпизоотическая ситуация, что свидетельствует о последствиях миграции диких птиц и наличии потенциальных рисков проявления высокопатогенного гриппа птиц», - говорится в сообщении пресс-службы МСХ РК.
В рамках реализации государственной политики в области безопасности пищевой продукции, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору, Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан с 21 июня 2018 года запрещен ввоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции на территорию Республики Казахстан.
«Также запрещены к ввозу на территорию РК корма и кормовые добавки для птиц, не прошедших тепловую обработку, охотничьи трофеи, не прошедшие таксидермическую обработку, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц из указанных областей Российской Федерации», - говорится в сообщении.
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В реестр птицеводческих предприятий ЕАЭС вышеуказанных областей РФ включены следующие предприятия:
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Курская область:
— ООО «Белая птица — Курск» ППК;
Пензенская область:
— ООО «ПензаМолИнвест»;
— АО «Васильевская птицефабрика»;
— ООО «Новые фермы».
Самарская область:
— ООО «Ковчег»
— ООО «Провиант»
— ООО «ПищПромСоюз»
— ИП Еникеев И.И.
— ООО «Симбирское купечество»
— ООО «Поволжский Бекон»
— ООО «Хорошее дело Самара»
— ООО «ПТК»
— ООО «МЕГАТОРГ»
— ООО «Бизнес-Резерв»
— ООО «Провиант Трейд»
— ООО «Ферма»
— ПО «Летниковское сельское потребительское общество»
— ООО ТД «Империя Птицы»
— ООО «Тибериус»
— ООО «Поволжская мясная компания»
— ООО «МясКо»
— ООО «Линкор»
— ООО «Кросс-Докинг»
— ООО «ТОЛЬЯТТИ ХОЛДИНГ»
— ООО «ЖИВОК»
— ООО «ГК Лидер Экспо»
— ООО «Самарская Перспективная Компания»
— ООО «Тимашевская птицефабрика»
— ООО ТД «Империя птицы»
— ООО «МПК»Корсунский»
— ООО «ГРИН»
— ООО «УСА»
— ООО «МК-САМАРА»
— ООО «Мясной мир»
— ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЯСНЫЕ ЗОРИ- САМАРА»
— ОАО «Тольяттинская птицефабрика»
Почему казахстанские города тонут в лужах?
Фото: Shutterstock