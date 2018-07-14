В Кемерово возобновился снос здания "Зимней Вишни"

Снос торгового центра «Зимняя вишня», где в результате пожара погибли 60 человек, стартовал в Кемерове. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Спецтехника начала расчищать площадку от строительного мусора. В течение дня планируется демонтировать наружное оборудование, которое можно вывезти и сохранить.

«Из Екатеринбурга выехала спецтехника, которая будет заниматься разбором. К нам она прибывает 16-го числа», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

В середине мая уже начинались работы по демонтажу конструкций сгоревшего ТЦ, однако они быстро прекратились. Предполагается, что на месте «Зимней вишни» будет разбит сквер.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта и унес жизни 60 человек, большинство из погибших — дети. Здание загорелось, предположительно, из-за короткого замыкания, вызванного протечкой подтаявшего снега через крышу. Пожарная сигнализация не сработала, эвакуационные выходы были заблокированы.

По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стало 10 человек.

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