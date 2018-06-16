В Костанае выявили студентов, зачисленных без вступительных экзаменов

Сотрудники антикоррупционного ведомства в Костанайской области рассказали, что провели досудебное расследование в Костанайском сельскохозяйственном колледже. По результатам проверки выявлены нарушения закона при осуществлении государственного образовательного заказа, сообщает портал "Костанайские новости".

В Управлении образования акимата Костанайской области прошло семинар-совещание с участием госслужащих и директоров всех колледжей региона. Спикерами собрания выступили заместители главы территориального департамента АДГСПК Салыкбаев и руководителя Нацбюро по противодействию коррупции Есимов.

Они рассказали, что провели досудебное расследование в Костанайском сельскохозяйственном колледже. По результатам проверки выявлены нарушения закона при осуществлении государственного образовательного заказа по подготовке специалистов с техническим и профессиональным образованием на 2017-2018 учебный год.

Студенты колледжа рассказали, что они не сдавали вступительные экзамены. Без этого были зачислены в состав обучающихся. Отмечено, что подобные нарушения не единичны и повторялись в течение всего учебного года.

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"Кроме того, ряду студентов поставлен высокий качественный показатель успеваемости, в то время как, пояснили сами студенты, они даже не посещали занятия. Явным и неопровержимым фактом выставления преподавателями фиктивных оценок обучающимся являются сведения пограничной службы об отсутствии на территории РК с февраля 2017 года по настоящее время студента группы ветеренарии. То есть и при поступлении его не было на территории страны", - отмечает издание.

Согласно пояснениям, полученным от более чем от 30 студентов колледжа, установлено, что они посещали занятия два-три раза в месяц, что не соответствует образовательным стандартам по подготовке специалистов с техническим и профессиональным образованием по очной форме обучения. Колледжу вынесено представление об устранении нарушений. А на семинаре предложили внести в законодательство некоторые изменения с целью недопущения подобных фактов.