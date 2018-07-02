В Кыргызстане каждого чиновника проверят на коррупцию

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил правоохранительным органам страны проверить каждого чиновника на коррупцию. Об этом он заявил на совещании с участием сотрудников секретариата Совета безопасности Кыргызстана, сообщает РБК.

Жээнбеков напомнил, что с 1 июля в стране началась декларационная компания, в ходе которой нужно тщательно проверить декларации о доходах и расходах всех госслужащих. В первую очередь будут изучены декларации чиновников из аппарата президента, правительства и парламента.

«Проверьте каждое министерство и ведомство на предмет действующих коррупционных схем, индивидуально каждого чиновника. Еще раз повторю — борьба с коррупцией должна быть безжалостной, невзирая на чины и должности», — сказал он. Результаты проверок деклараций будут озвучены в сентябре-октябре.

Он также поручил секретариату Совета безопасности проверять каждое заявление от граждан по коррупционным схемам, «в ответах государственных органов не должно быть отписок».

В мае Жээнбеков заявил, что будет усиленно бороться с коррупцией в Киргизии без снисхождения к родственникам и друзьям. «Борьба с коррупцией будет усилена в правоохранительных органах, судебной системе, сферах образования и здравоохранения. Усилится во всех ветвях власти, особенно в структурах, оказывающих государственные услуги», — подчеркивал президент.

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По его словам, приоритетным направлением его президентства является борьба с коррупцией, и она будет доведена до конца.

Фото: Respub.kg