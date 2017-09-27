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В Мангистау создадут искусственное море площадью 300 кв. километров

27.09.2017 19:29   590   0

В Мангистау создадут новую рекреационную зону. Об этом сообщил руководитель управления архитектуры и градостроительства области Найзабек Жайлау.

Как сообщает Tumba.kz, для этого в местности Ащисор создадут искуственный водоём. Здесь проведут канал и заполнят солончак морской водой из Каспийского моря. В результате проведения все этих мероприятий  должен образоваться огромный водоём площадью около 300 кв. метров и максимальной глубиной 12 метров. Как отмечается, вода в водоеме будем теплее, чем в Каспии. Вокруг него предлагают расположить рекреационную зону для туризма.

Как сообщил Найзабек Жайлау, в настоящее время проект находится на стадии технико-экономического обоснования. На это было запрошено 300 млн тенге, но выделили пока только 100. Уже в следующем месяце проект отправят на госэкспертизу. Определять дальнейшие действия будут по её результатам.

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«Сейчас разговор не идёт о том, что мы обязательно заполним Ащисор водой. Как только пройдёт экспертиза, будет решаться вопрос о том, будет этот проект реализован или нет», – цитирует руководителя управления Lada.kz.

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По его информации, для создания водоема выдвигались два варианта – впадина Карагие и Ащисор. Авторы проекта выбрали второй вариант. 

«Для нас Карагие – это уникальное место, поэтому сейчас идёт разговор про Ащисор. Карагие мы, скорее всего, не будем трогать. Там есть несколько крестьянских хозяйств, исторические захоронения, памятники, уникальные места, поэтому пока его мы не трогаем», – пояснил Найзабек Жайлау.

Он также дополнил, что  специалисты, работающие над проектом, учитывают факторы перепада уровня воды в море, его максимальный и минимальный пик и другие условия.

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